ZFE : la Métropole de Lyon veut assouplir le calendrier

La Métropole de Lyon appuie sur le frein en matière de ZFE (zone à faibles émissions). Dans un entretien avec nos confrères de La Tribune de Lyon, Bruno Bernard, président de la Métropole, a annoncé vouloir repousser l'interdiction des véhicules Crit'air 2 dans le périmètre central de la ZFE. Leur interdiction était initialement prévue pour janvier 2026 et le président de la Métropole se dit prêt à la décaler pour 2028.

Cet assouplissement inattendu fait suite aux multiples attaques qu'a reçues l'instauration rapide de la ZFE dans la Métropole de Lyon. La dernière en date émanant du monde économique, qui demandait un ralentissement de la cadence pour les professionnels, qui avaient un calendrier encore plus serré.

Les échéances pour les véhicules de Crit'air 4 et 3 restent les mêmes (interdiction en janvier 2024 et 2025) « Mais pour ces véhicules Crit'air 2, on va détendre le calendrier et reporter leur interdiction à 2028, contre 2026 prévu initialement. C'est la discussion que j'ouvre avec les acteurs du monde économique », a déclaré Bruno Bernard à La Tribune de Lyon.

Les périmètres en évolution

La spécificité de la métropole lyonnaise était aussi d'avoir établi deux périmètres dans sa ZFE : un périmètre central (Lyon, Caluire-et-Cuire et les secteurs de Villeurbanne, Bron et Vénissieux, situés au cœur du périphérique Laurent Bonnevay) et un périmètre plus "élargi", qui ira jusqu'à la rocade Est et boulevard urbain Sud, incluant une vingtaine de nouvelles communes.

Sur ce point, Bruno Bernard est aussi prêt à revoir sa copie. « Oui, on réinterroge le deuxième périmètre. Il y a d'abord une question de simplification. Soit on met directement un périmètre plus large, dans un calendrier à discuter, soit on démarre avec celui qui était prévu et on l'élargit au fil du temps » a-t-il détaillé à nos confères.

