Transition énergétique : Isonat surfe sur la vague des matériaux isolés biosourcés

Avec 1,6 milliard d'euros supplémentaires, la loi de Finances 2024 porte l'enveloppe MaPrimeRenov à 5 milliards d'euros, avec un objectif de 200.000 rénovations de logements sur cette année. De nouvelles modalités avec plus d'aides à la clé qui devraient, en toute logique, inciter les propriétaires à accélérer le rythme des rénovations. Propriétaires pressés, par ailleurs, par la réglementation de plus en plus contraignante sur les passoires thermiques.

Dans ce contexte, les acteurs de la rénovation s'attendent à un coup de boost significatif de leur activité. C'est le cas notamment du groupe Saint-Gobain, dont le directeur général Benoit Bazin, a appelé plusieurs fois à un « plan Marshall » de la rénovation. Pour lui, « l'augmentation de MaPrimeRenov ainsi que la décision récente du Parlement européen d'accélérer les rénovations énergétiques vont dans le bon sens et devraient effectivement porter le marché de la rénovation en 2024 ».

Sa filiale Isonat, par exemple, créée en 2013 à Mably dans le nord du département de la Loire et reprise par Saint-Gobain Isover en 2016, devrait ainsi voir son activité franchir un cap significatif. Elle est spécialisée dans la fabrication de panneaux isolants en fibres de bois pour l'isolation extérieure et intérieure.

« Le renforcement de MaPrimeRenov devrait soutenir notre activité puisque cela va permettre de faciliter et encourager la rénovation des bâtiments », confirme Christophe Rogier, directeur général d'Isonat depuis janvier 2021.

Ma PrimeRenov mais pas que...

D'ici deux ans, Isonat pourrait ainsi doubler son chiffre d'affaires (20 millions d'euros en 2022). Grâce à l'accent mis par le gouvernement sur MaPrimeRenov, mais pas que...

L'abondement de l'enveloppe par la Loi de Finances 2024 ne pourrait en effet bien représenter que la cerise sur le gâteau d'un marché dynamique de l'isolation biosourcée (fibre de laine ou de bois, chanvre, paille etc).

« En raison principalement de la baisse de la construction neuve, le marché global de l'isolation est en recul de 5% (baisse du neuf et progression de la rénovation), selon les estimations de notre filière. Mais dans ce contexte, les isolants biosourcés poursuivent eux une croissance à deux chiffres », explique encore Christophe Rogier.

Un investissement de 10 millions d'euros pour doubler les capacités

Pour répondre à cette accélération du marché, Isonat vient d'achever un investissement de 10 millions d'euros, dont 850.000 euros financés par l'Ademe dans le cadre d'une réduction de l'impact carbone. Cet investissement doit permettre à Isonat de passer d'une production annuelle de 19.000 tonnes de panneaux isolants en fibres de bois à 42.000 tonnes. Soit l'équivalent de 16.000 maisons isolées. Une vitesse de croisière qui devrait être atteinte d'ici deux ans et qui sera assortie du recrutement d'une vingtaine de salariés supplémentaires. Ils viendront s'ajouter à l'effectif actuel de 63 personnes.

« Depuis 2017, nous avions déjà deux lignes de production. Une pour les panneaux destinés à l'isolation extérieure, l'autre pour l'isolation intérieure, mais elles ne pouvaient fonctionner que de manière alternative car notre équipement permettant de préparer la fibre de bois ne pouvait approvisionner qu'une ligne à la fois. Nous avons doublé ces équipements, ce qui permet de faire fonctionner les deux lignes en même temps. L'usine tourne 24h/24, en 5 équipes », précise le directeur de l'usine.

Isonat achète ses matières premières auprès d'une vingtaine de scieries (contre 12 en 2021), situées dans un périmètre d'une soixantaine de kilomètres autour de son usine.

Elle utilise les coproduits de ces scieries, principalement des rebuts de pins Douglas. Ces rebuts sont pressés mécaniquement à Mably pour évacuer l'eau, puis cuits pour obtenir une consistance de « gomme ». Un défibreur vient ensuite séparer les fibres de bois, qui passent enfin au sécheur avant d'être transformées en panneaux isolants.