Le savoyard Atawey investira 15 millions pour croquer le marché des stations hydrogène

Avec Limatech et eCential Robotics, la startup industrielle savoyarde Atawey est l'une des trois entreprises régionales, lauréates de l’appel à projets « Première usine », lancé par le gouvernement dans le cadre du plan « Startups industrielles et deeptech » de France 2030. Grâce à un investissement de l’ordre de 15 millions d’euros, Atawey sera en capacité de produire, dès 2025, 60 stations de recharge d’hydrogène vert par an. En plus du soutien public, cet investissement sera porté par une levée de fonds, dont le closing doit intervenir tout prochainement.