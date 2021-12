Innovation : pour Rossignol, le CEA et Lumiplan, le ski de demain sera connecté, et voici comment

Rossignol, le CEA et Lumiplan se lancent dans un projet commun : le développement d'un ski connecté qui permettra aux amateurs de bénéficier d'une nouvelle expérience sur les pistes. Investissement : 1 million d'euros. Mis en danger par le réchauffement climatique et par les voix de plus en plus fortes des défenseurs de l'environnement, le tourisme d'hiver doit innover pour continuer de séduire.