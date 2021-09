La crise sanitaire a permis de porter un nouveau regard sur les biotechs.

ENTRETIEN. Alors que la crise sanitaire a permis de poser un regard nouveau sur les biotechs et leur modèle de développement, elles restent confrontées à des défis de taille pour se financer et se positionner dans un contexte de compétition internationale très forte. La présidente de Lyonbiopôle, Florence Agostino-Etchetto, revient pour la Tribune sur les enjeux et les opportunités pour les biotechs d'Auvergne-Rhône-Alpes.