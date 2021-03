Fab’entech, la biotech qui développe un traitement (et non pas un vaccin) contre le Covid-19

Fab'entech a été créée en 2009 et s'est spécialisée dans les anticorps polyclonaux. Ces derniers correspondent à un mélange d'anticorps, produits par différentes souches de lymphocytes B. "La technologie que nous utilisons est sous licence de Sanofi-Pasteur", indique Sébastien Iva, le nouveau président de Fab'entech, qui vient de prendre la suite de Bertrand Lépine, fondateur de l'entreprise et ancien cadre de Sanofi-Pasteur. "Nous avons une expérience de plus de 10 ans dans la recherche de traitements dans les maladies infectieuses émergentes", poursuit-il.

Ainsi, Fab'entech a déjà fabriqué des traitements contre le virus H5N1 ou encore Ebola, à base d'anticorps polyclonaux. Elle a également développé un antidote pour la biodéfense avec le soutien de la DGA.

"Avec l'arrivée de la pandémie de Covid-19, nous avons décidé d'initier un programme de recherche sur le sujet, car c'est dans les gènes de Fab'entech de...