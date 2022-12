A Lyon, la sortie du « tout voiture » se précise avec une limitation du ticket résident à un véhicule

Ce n'est pas une mesure à proprement parler de la ZFE lyonnaise, dont les rênes sont tenues par la Métropole, mais c'est bien une disposition qui visera à limiter le nombre de voitures stationnées sur la voie publique par foyer, et donc circulant dans l'enceinte de la ville. Car en proposant de limiter l'octroi d'un ticket résident à un seul véhicule par foyer, la majorité conduite par le maire Grégory Doucet veut faire un pas de plus vers le renoncement à la voiture thermique et tend à favoriser le partage de l'espace public et l'auto-partage.