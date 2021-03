Immobilier : le premier îlot "bas carbone" de Lyon opte pour une tour en bois

Le projet devrait être livré fin 2023 à deux pas de l'Hôtel de Région, et figurait parmi les premiers permis de construire à être signés par la nouvelle municipalité écologiste, en juillet 2020. Devenant, par la même occasion, l'un des plus hauts bâtiments de France réalisés en structure bois.

Située dans le quartier de la Confluence à Lyon, l'opération mixte Albizzia se positionne comme le « premier ilot bois & bas carbone de Lyon ». Il comprendra notamment un ensemble de quatre bâtiments, dans une tour de 53 mètres de haut, en bois massif.

Un parti pris architectural assumé par son promoteur francilien Woodeum, déjà spécialisé dans les opérations de ce type, et pour laquelle il s'entourera des architectes Hardel Le Bihan et Insolites, ainsi que Woodeum et Utei.

Après la construction de la première tour française en structure bois de 16 étages à Bordeaux (Hyperion) qui sera livrée d'ici quelques semaines, ainsi que la réhabilitation d'un centre de vacances (ex-UCPA), situé dans la station des Deux Alpes, c'est donc une nouvelle tour en bois qui verra bientôt le jour à Lyon.

Avec ses 16 étages et 53 mètres de haut, elle s'élèvera au sein d'un quartier à l'urbanisme déjà modernisé, qui héberge déjà la tour Ycone de Jean Nouvel ou encore l'immeuble en terre cru de Clément Vergely.

« Tout est parti d'un appel à projets organisé par la SPL Lyon Confluence, qui souhaitait réaliser le...