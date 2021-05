1er mai : le combat social de Ferropem, futur ArcelorMittal français ?

Ce samedi 1er mai aura une signification particulière pour les 221 salariés du site savoyard de Ferropem, de Château-Feuillet, situé au pied des stations de la Tarentaise, sur la commune de La Léchère (Savoie).

Ici, pas de grève virtuelle : ce sont près de 600 personnes qui se sont rassemblées devant les locaux de l'usine de ferroalliages et de silicium. Car depuis l'annonce fin mars de la cessation prochaine des activités de ce site au savoir-faire centenaire par leur direction, le consortium espagno-américain Ferroglobe, les salariés se sont mobilisés : appels aux responsables politiques locaux, publication d'une pétition qui a à ce jour atteint 17.000 signatures...

Un site aux enjeux stratégiques

Il faut dire qu'en pleine relance, le dossier a pris des allures stratégiques à plus d'un titre. Alors que le gouvernement français a signé un avenant au contrat de filière électronique il y a peu à Grenoble, plaçant ainsi cette industrie au cœur des enjeux de souveraineté française en pleine tempête et pénurie des composants, les deux sites de Ferroglobe se posaient justement comme les derniers à produire en France la matière première nécessaire à la composition des puces électroniques et des panneaux solaires, le silicium.

« Aujourd'hui, le site ne produit plus de silicium depuis 2018 mais nous restons le seul site européen à produire du Ferro Silico Calcium (Casi), issu d'un savoir-faire centenaire, ainsi que des ferroalliages pour les fonderies », précise Moustapha Haddou, secrétaire CSE central et délégué syndical CGT.

Car depuis l'arrêt d'un contrat commercial avec l'un de ses principaux clients en 2018, la direction avait choisi d'amorcer une mutation de la production de son site vers les ferroalliages, mais son plan de transformation avait été stoppé, suite à des problèmes de trésorerie. « Cela a conduit à l'arrêt de nos fours progressivement, dont le dernier s'est éteint début 2021 », confirme Moustapha Haddou. Avec depuis, l'attente, puis l'annonce de la cessation totale des activités, intervenue en mars.

Leur employeur, le groupe Ferroglobe a justifié sa décision par « un programme d'optimisation des actifs » et par la perte de 74 millions d'euros ces deux dernières années pour un chiffre d'affaires moyen de 327 millions d'euros.

« Cette décision est difficile mais dans les conditions de marché actuelles et au vu des coûts de production en France, malgré tous les efforts, il n'est pas possible de faire autrement que de prévoir l'arrêt de production sur deux des sites français », affirmait-elle il y a quelques jours à la presse locale.

Potentiel gâché

Or, les salariés présents ce samedi matin affirment que leur site est non seulement rentable, mais également qu'il est positionné sur un secteur stratégique pour l'industrie française :

« Le marché mondial du silicium est en augmentation de 2 à 4% tous les ans. Bien qu'il existe le silicium chinois et des questions d'anti-dumping avec l'Europe, si Ferroglobe avait eu une stratégie offensive de conquête des marchés, nous produirions encore du silicium », avance le délégué CGT.

Preuve, s'il en est, de son positionnement jusqu'à il y a encore quelques mois, dans le marché du silico-calcium (Casi) : « Etant le seul fournisseur en Europe, nous fournissions jusqu'ici la totalité du marché. Notre matière première rentre par exemple dans la composition de ciments plus solides et flexibles ou d'entrer dans la composition de l'inox, pour des clients comme notre voisin Ugitech, etc », détaille Moustapha Haddou.

Tous réfutent le mode de calcul de leur direction, qui brandit le niveau de pertes enregistré sur les deux dernières années car selon eux, c'est plutôt la perte d'un important client, qui pesait jusqu'à 50% de la production de l'usine en 2018 -et 100% du silicium-, couplée à des choix stratégiques de sortir du silicium et se diriger vers un plan de transformation non finalisé, qui aurait eu raison de la mise à l'arrêt de leurs fours aujourd'hui.

Certains évoquent déjà des références aux hauts fourneaux de Florange de Arcelormittal, qui avait conduit à l'un des plus grands conflits sociaux français, entre 2011 et 2013, jusqu'à leur mise sous cloche et l'intervention de l'Etat Français, suite à une promesse de campagne de François Hollande, qui s'était prononcé en faveur de la sauvegarde du site avant de faire marche arrière.

Celui-ci avait finalement renoncé à l'option de la nationalisation, de peur de faire fuir les capitaux étrangers, laissant le site en friche avec la promesse d'une mise sous cocon durant six ans, assortie de l'obligation, pour ArcelorMittal d'investir sur le site et de ne pas licencier.

Un nouveau Florange ? Jadot monte au créneau

Or comme à Florange, le site savoyard Ferropem de La Léchère serait rentable, et construit sur un domaine stratégique, et qui pourrait être, selon ses salariés, réorienté demain vers la fourniture de matières premières pour les marchés des batteries électriques, ou encore des panneaux photovoltaïques.

« Ce n'est pas comme si nous étions sur une usine en fin de cycle ou une mine de charbon », glisse l'un d'eux. «Nous produisons la matière première qui est nécessaire aux panneaux solaires, dont la demande est croissante, à partir de galets de silicium issus des carrières ».

Un enjeu industriel, auquel se greffe un autre enjeu en matière de compétences et d'emplois : « Car il ne faut pas s'y tromper : ici, on ne reclassera personne alors qu'il existe des savoir-faire centenaires. Et ici, contrairement à la Moselle avec ArcelorMittal, il n'y a pas le Luxembourg à côté pour absorber une partie des emplois supprimés », prévient l'avocat du CSE, Ralph Blindauer, qui craint une large casse sociale à travers ces 350 suppressions, dont 221 à Château-Feuillet.

Ce n'est donc pas un hasard si la candidate écologiste aux régionales Fabienne Grébert s'est déplacée aux côtés du député européen EELV Yannick Jadot pour rencontrer les salariés de l'usine savoyarde, en cette journée de fête du travail, symbole de toutes les luttes. Une occasion également de faire un coup double pour la première, candidate aux régionales, et le second, pressenti pour la primaire écologiste en vue de la prochaine élection présidentielle.

« Je suis ici aujourd'hui car on ne peut pas se résigner à voir nos usines fermer. On ne va pas laisser ces secteurs compétitifs disparaître, parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Il existe un potentiel sur les batteries, sur les panneaux photovoltaïques, les aciers haute performance, et sur toute l'industrie du matériel médical... On est là pour dire à quel point l'écologie rime aujourd'hui avec l'industrie », a confirmé Yannick Jadot.

« Même pour l'UE, le silicium est une matière critique et stratégique. On le voit avec la dépendance avec l'Asie sur les microprocesseurs. Tout le monde met le paquet aujourd'hui sur les batteries électriques, mais on ne va pas tout importer d'Asie. Même chose pour les panneaux photovoltaïques », rapporte le député européen, qui appelle à ce que le plan de relance européen soit un outil pour soutenir les industries stratégiques comme celles de Ferropem.

Le mot "d'union sacrée" a même été évoquée en raison de la présence de plusieurs élus locaux (LR), dont le président du conseil départemental, Hervé Gaymard, le député de Savoie, Vincent Roland, la sénatrice de Savoie, Martine Berthet, et le Conseiller régional Fabrice Pannekoucke, qui souhaitaient eux aussi témoigner de leur mobilisation sur ce dossier.

Prochaine étape : faire respecter la loi Florange

Alors que la procédure d'information-consultation vient seulement de s'ouvrir et devrait durer quatre mois, les représentants des salariés ont commandé une contre-expertise et se sont entourés d'un avocat, Ralph Blindauer, basé à Metz et familier des grands dossiers sociaux comme Continental, FVM Technologies ou encore Eolan.

Bien que l'avocat du CSE estime que la priorité demeure encore que le groupe Ferroglobe renonce ou revienne sur les grands axes de son projet, une seconde option, à savoir l'arrivée d'un repreneur crédible, semble sur toutes les lèvres la plus probable.

Mais si la loi Florange contraint les groupes de plus de 1.000 salariés depuis 2014 à chercher un repreneur, les salariés affirment que leur direction, qui conservera ainsi 4 de ses 6 sites français, ne souhaite pas s'embarrasser d'une future concurrence.

Pour l'instant, des pourparlers seraient en cours avec d'éventuels repreneurs, mais rien ne serait encore fait. Au contraire : « La Loi Florange est appliquée comme habituellement dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on mandate un cabinet qui diffuse un document de présentation aux quatre coins de la planète pour nous entendre dire qu'on a trouvé personne. Cette application, nous n'en voulons pas, car nous pensons vraiment que ce site a un avenir industriel et peut être rentable », indique l'avocat du CSE.

Les salariés et syndicats attendent désormais un signe de la part du gouvernement français, dont le ministère de l'Industrie d'Agnès Pannier Runacher, et son cabinet chargé des restructurations, suivraient attentivement le dossier. Car Ferroglobe a bénéficié, en 2019, de plusieurs aides de la part de l'Etat, et notamment de la prise en charge de mesures de chômage partiel durant plus de six mois, ainsi que d'une avance de trésorerie suite à la crise Covid...

Et c'est bien ce que reprochent aujourd'hui les syndicats, qui estiment que le groupe tente en parallèle de se départir de ses obligations, et notamment de la loi Florange:

« Ferroglobe a annoncé un arrêt de la production, mais pas une fermeture des sites, car une telle fermeture lui imposerait des obligations, notamment en la contraignant à dépolluer le site et à rechercher un repreneur », dénoncent-ils.

Une mise sous cloche ou une fermeture ?

« Ca sera sujet à débat juridique mais je pense que peu de gens sérieux considéreront que le fait de vouloir mettre sous cloche une telle installation n'équivaut pas une fermeture. Ce n'est pas sérieux », retoque l'avocat du CSE, qui prévient : « Pour autant, on ne jettera pas le dossier dans les bras du premier venu, ni d'un pirate qui souhaiterait faire une affaire juteuse. On examinera avec les experts la viabilité économique ».

Selon nos informations, le voisin de Ferropem, Carbone Savoie, se trouverait notamment dans les rangs parmi les candidats intéressés. « Et même s'il n'est pas positionné sur le même cœur de métier, il pourrait bénéficier d'une activité complémentaire ». Mais encore faut-il que le groupe Ferroglobe accepte de vendre.

Pour autant, quelle sera la position du président Emmanuel Macron, lui qui avait vécu la fermeture des hauts-fourneaux de Florange en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée ? Celui-ci n'avait pas caché qu'il ne croyait pas à une nationalisation temporaire du site, préférant soutenir l'arrêt jugé plus réaliste de la filière chaude à Florange. Le dossier auralpin viendra-t-il tester à nouveau sa position ?