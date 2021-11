Téléphérique de l'Ouest lyonnais. Coup d'envoi de la concertation locale, sur un projet encore marqué par les divisions

Du 15 novembre au 15 février prochain, les grands lyonnais sont invités à s'exprimer sur le projet de téléphérique de l'Ouest lyonnais, entre Francheville et Lyon. Cette concertation, lancée par le Sytral et menée par la Commission Nationale du Débat Public, intervient presque un an après l’annonce du projet par la majorité écologiste. Et quelques semaines seulement après l'annonce d'un soutien de principe par l'Etat, à hauteur de 7 millions d'euros. Mais il devra encore convaincre des maires et citoyens, présents sur son tracé, qui ont multiplié les sorties médiatiques.