Transitions : Grenoble fera germer une Sécurité sociale de l’alimentation d’ici l’automne

Lors du dernier conseil municipal, la Ville de Grenoble a voté une délibération cadre pour le lancement de la Sécurité sociale de l'alimentation (SSA). Une nouvelle organisation du système alimentaire, s'inspirant du régime de la sécurité sociale, mais dédié au domaine de la santé.

« Nous cherchons à répondre à un double enjeu : premièrement, la question de l'accès, dans la ville, à des produits sains, issus d'un mode de production durable pour la planète, tout en répondant à l'enjeu de la précarité agricole, avec des aliments rémunérateurs pour ceux qui les produisent », explique Antoine Back, maire adjoint délégué à la stratégie alimentaire.

Concrètement, en échange d'une cotisation, chaque personne ou foyer recevra une somme forfaitaire qu'elle pourra dépenser ensuite dans un réseau de magasins conventionnés.

Le concept de SSA est défendu par un collectif national, avec l'objectif de repenser le système alimentaire, entre besoins des consomateurs et des producteurs. En Isère, le collectif SSA 38, issu de la société civile, travaille sur le sujet depuis 2022. il a été rejoint par une soixantaine d'acteurs locaux de l'alimentation et de la solidarité comme le groupement d'achat Au Local, l'épicerie La Bonne Pioche, Point d'eau ou le Secours Populaire.

1 à 1 500 bénéficiaires dans un premier temps

Si le SSA grenoblois entend préserver un principe d'universalité, permettant à chacun d'y avoir accès, la montée en charge sera cependant progressive. La première année, selon les modélisations, entre 1.000 et 1.500 personnes devraient pouvoir en bénéficier.

« C'est totalement inédit, beaucoup plus que les autres projets, mais cela ne correspond qu'à 1% de la population grenobloise », précise l'élu. Les foyers devraient être choisis pour représenter la mixité grenobloise, avec une cotisation en fonction des ressources : le mode de calcul précis n'est pas encore défini.

Dans une logique de démocratie participative, une assemblée citoyenne va également être créée, qui statuera notamment sur le conventionnement des producteurs ou des distributeurs, en fonction de critères fixés par le groupe.

Le projet de SSA a reçu le soutien des Élus Nouvel Air, Socialistes & Apparentés Grenoble, qui ont voté en faveur de la délibération en conseil municipal le 5 février dernier. « On parle d'un progrès social et écologique majeur, j'ai envie que ma Ville contribue à l'effort collectif, souligne l'élu d'opposition Romain Gentil, sur LinkedIn. On peut faire de la politique autrement qu'en étant systématiquement contre. »

A l'inverse, Emilie Chalas, de la liste Un nouveau regard sur Grenoble, a exprimé sa crainte, lors du conseil municipal, que « cette sécurité sociale vienne sans aucun doute concurrencer les structures existantes comme les Restos du cœur, le Secours populaire ou encore la Banque alimentaire, avec comme conséquence inéluctable, une diminution de leurs ressources. » Elle dénonce en outre le budget alloué au projet, dans le contexte budgétaire actuel de la commune.

La Ville en « soutien logistique »

« Ce n'est pas la ville de Grenoble qui met en place le SSA, prévient cependant Antoine Back. C'est une initiative qui se lance, où la ville se place en soutien logistique ». Une enveloppe de 1,4 million d'euros a en effet été allouée par la Ville cette année, issue de son programme de bouclier social et climatique.

« La municipalité s'est portée volontaire pour étudier le projet sur le territoire de Grenoble, mais tout est pensé de façon à pouvoir faire plus large, pour que d'autres communes et intercommunalités puissent s'y raccrocher », ajoute l'élu. Une association loi de 1901 devrait prochainement voir le jour, et être ouverte à d'autres types de financements.

Des initiatives similaires existent ailleurs - ou sont en cours de création - , comme à Montpellier, Bordeaux, Strasbourg, dans le 20ème arrondissement parisien ou à Lyon. Mais les municipalités ne sont pas forcément impliquées.

« A Strasbourg, le projet s'appuie sur une mutuelle, explique ainsi Antoine Back. A Lyon, le public visé est principalement étudiant. Ce qui est intéressant c'est que toutes ces formes s'appuient sur le tissu local. Ce n'est pas un modèle descendant qu'on plaque, mais un territoire qui s'organise pour faire émerger une solution en fonction des forces vives et de sa population. Cette diversité va permettre d'éprouver les différentes formes de SSA ».

D'ici l'automne, le collectif grenoblois ambitionne d'avoir lancé sa « caisse alimentaire », avec un premier réseau de magasins conventionnés et la constitution d'une assemblée citoyenne pour la prise de décisions.