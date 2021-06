Marchés publics : cette affaire qui suscite l'audition d’Eric Piolle devant les enquêteurs

A seulement quelques jours de l'édition 2021 de la Fête des Tuiles -un événement que le maire EELV avait créée en 2015 afin d'en faire un événement populaire rassembleur marquant l'identité de la ville-, Eric Piolle est actuellement entendu ce mardi par les enquêteurs du tribunal judiciaire de Valence (Drôme). Il se serait rendu lui-même auprès sur place, après avoir reçu une convocation des enquêteurs.

C'est un hasard de calendrier, qui télescope, en même temps, plusieurs échéances. Les élections régionales, tout d'abord, où le maire écologiste de Grenoble est candidat en position non-éligible aux côtés de l'EELV Fabienne Grébert, mais aussi, la perspective d'une candidature aux primaires écologiste en 2022 qui faisait de plus en plus parler d'elle depuis la publication de la première contribution d'Eric Piolle à la plateforme EELV nationale, mise sur pied pour les futures présidentielles.

Selon des informations publiées ce matin par le quotidien régional le Dauphiné Libéré, Eric Piolle est actuellement auditionné concernant des accusations de favoritisme sur les modalités d'attribution de marchés publics de ladite Fête des Tuiles, au regard des éditions de 2015 et 2016.

Il est notamment soupçonné d'avoir « favorisé » une association, Fusées, qui aurait remporté le contrat de la municipalité durant deux éditions successives, sans qu'un appel à la mise en concurrence et à la publicité de ce marché n'ait été réalisé, comme le prévoit les textes en vigueur. Avec à la clé, deux contrats de 123 000 euros et 128 000 euros.

Présentée comme une association « créée par des professionnel-le-s des champs culturel, artistique et du développement local » en 2011, l'association Fusées se fixe notamment l'ambition de faire se rencontrer « les champs artistique, culturel et du développement territorial qui donne tout son sens au projet associatif » et affirme intervenir sur le territoire français tout en préparant « des actions européennes ».

Or, le cofondateur de cette association, Pascal Auclair faisait par ailleurs partie du comité de soutien d'Eric Piolle aux élections municipales de 2014. Il se présente également comme un entrepreneur culturel, qui a travaillé durant « vingt ans comme producteur musical et coach d'artistes en France et au Canada », participant à la mise en œuvre de plusieurs événements culturels privés et publics, tels que le Cabaret Frappé, le Festival Jour & Nuit à Grenoble.

Un dossier déjà en cours depuis 2018

Le dossier n'est cependant pas nouveau : une enquête préliminaire avait déjà été ouverte en 2018, puis délocalisée au parquet de Valence.

Car au cours des dernières années, plusieurs signalements avaient été faits : à commencer par celui de deux citoyennes grenobloises proches de l'ancien maire de Grenoble Alain Carignon (LR), qui avait conduit en premier lieu à l'ouverture d'un plainte contre X avec constitution de partie civile en septembre 2019. Mais celle-ci avait finalement été jugée irrecevable quelques mois plus tard, en janvier 2020, par le procureur de la République de Grenoble.

Une démarche similaire avait été engagée par Pascal Clérotte, un membre de l'association lyonnaise Anticor, par ailleurs porte-parole du Groupe d'analyse métropolitain, un collectif citoyen informel qui vise à faire régner la transparence dans les politiques locales. Ce dernier, également un ancien membre du comité de soutien de l'ex-maire PS grenoblois, Michel Destot, avait transmis un signalement au Parquet National Financier (PNF).

C'est finalement un rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC), qui s'était penché sur la gestion de la Ville de Grenoble au cours de la période allant de 2011 à 2016 -à cheval sur les deux municipalités conduites d'abord par Michel Destot (PS) jusqu'en 2014, puis par Eric Piolle (EELV)- qui avait remis le sujet au centre de la table.

A travers son rapport, la juridiction administrative avait entre autres relevé que les règles de publicité et de mise en concurrence n'avaient "pas été respectées", et que le conseil municipal de l'époque n'aurait "pas été correctement informé".

Cela avait conduit la CRC à effectuer elle-même un signalement en 2018 auprès du Parquet de Grenoble, arguant d'irrégularités. Depuis, l'affaire avait d'abord été délocalisée à Valence sur demande du parquet de Grenoble, puis suspendue le temps des dernières élections municipales.

Une affaire "instrumentalisée" ?

Selon des informations de nos confrères de France 3 Alpes, du personnel de la Ville de Grenoble aurait d'ailleurs déjà auditionné dans ce dossier, mais c'est la première fois que l'élu serait lui-même entendu en personne.

En octobre 2019, des perquisitions avaient notamment été effectuées dans le cadre de cette enquête, à la fois au sein de la Ville de Grenoble, mais aussi de l'association concernée.

Déjà, le 30 mai 2018, le maire écologiste de Grenoble avait estimé, lors d'une conférence de presse dédiée à ces accusations, qu'il s'agissait « d'une nouvelle attaque » de ses « adversaires politiques » et avait assuré que la procédure avait été respectée.

Son équipe avait notamment déploré que « chaque étape de la procédure soient systématiquement instrumentalisées et mises en scène par Alain Carignon sur son site internet ».

L'ancien maire divers droite de Grenoble, condamné pour corruption et abus de biens sociaux en juillet 1996 dans une affaire de financement occulte (pour un montant de 19 millions de francs à l'époque), était le principal opposant d'Éric Piolle aux dernières élections municipales.

La ville de Grenoble s'était par ailleurs défendue par le passé sur cette affaire en estimant auprès des médias locaux que, dans le cadre d'une prestation de ce type, la mise en concurrence n'était pas nécessaire.

Contacté, le cabinet d'Eric Piolle n'a encore pour l'heure donné suite à nos demandes d'interview, de même que son avocat Thomas Fourrey, spécialisé en droit pénal et droit de la communication au barreau de Lyon, ou encore que le parquet de Valence.

(A suivre)