Après la semaine à 4 jours, LDLC multiplie par cinq le congé de ses salariés jeunes papas

Laurent de la Clergerie semble passer tellement de temps sur les réseaux sociaux, dans les médias et sur le terrain auprès de ses pairs à promouvoir le bien-être en entreprise, (grâce à la semaine à quatre jours qu'il a mise en place en 2021) qu'on en viendrait presque à se demander s'il trouve encore le temps de travailler pour sa propre entreprise, LDLC (qui a réalisé un chiffre d'affaires de 567,4 millions d'euros en 2022-2023), distributeur en ligne et en boutique de produits informatiques.

Et de fait, il reconnaît lui-même que cela devient de plus en plus complexe.

« C'est vrai que cela me prend un temps fou. Nous avons été pionniers. Aujourd'hui de plus en plus d'entreprises ont envie de franchir le pas de la semaine à quatre jours. Beaucoup se tournent vers moi pour me demander des conseils mais je ne peux pas répondre à tout le monde... Je dois aussi être vigilant à conserver suffisamment de temps pour mes salariés et mon business ».

Selon une étude menée par le cabinet de recrutement Robert Half fin 2022 auprès de 300 dirigeants français, 22% des employeurs déclaraient proposer la semaine à 4 jours et 35% envisageaient de la mettre en place cette année. Le rythme des sollicitations, des demandes de conseils ou autres demandes d'interventions dans des conférences ne devrait donc pas ralentir pour Laurent de la Clergerie. D'autant que celui qui, en quelques années, s'est imposé sans vraiment le vouloir comme le chef de file lyonnais du bien-être en entreprise vient de dégainer une nouvelle idée qu'il a décidé d'appliquer depuis le 1er juin dernier.

20 semaines de congé parental pour tous

Désormais, tous les nouveaux parents (les femmes comme les hommes) pourront bénéficier d'un congé parental de 20 semaines pour toute nouvelle naissance. Concrètement, cela signifie que LDLC multiplie par deux le congé post-natal légal des femmes en prenant à sa charge 10 semaines, à prendre dans les 6 mois après la naissance (les 10 premières semaines étant rémunérées par la sécurité sociale). Pour les hommes, le changement est encore plus notable puisque les hommes bénéficient légalement de 28 jours. Les salariés, nouveaux papas, de LDLC pourront à présent disposer de 16 semaines supplémentaires rémunérées, à découper à la demande sur un an par blocs de 4 semaines minimum.

« J'estime que dans notre société française, les parents sont amenés à laisser leur enfant à la nounou beaucoup trop tôt, c'est une source de stress à laquelle il me paraissait important de remédier. Cette idée me trottait dans la tête depuis 18 mois mais l'année dernière, j'avais préféré prioriser une autre mesure : la mise en place d'une indemnité pour ceux qui ne télétravaillent pas et qui donc subissent les coûts d'essence, de transport etc... », souligne le dirigeant, qui emploie 1.050 salariés.

Laurent de la Clergerie se dit persuadé qu'au bout du compte, sans même parler de l'image employeur et de la fidélisation des collaborateurs, l'entreprise sortira elle aussi gagnante de ce deal. « Lorsqu'ils reprennent le travail trop tôt, les parents sont stressés, pas forcément la tête à 100% dans leur job. En leur laissant plus de temps, je veux leur permettre de s'épanouir dans leur vie familiale et in fine dans leur vie professionnelle ».

Les premiers parents concernés par la nouvelle mesure (quatre pour l'instant) ont sauté sur l'occasion, assure le patron de LDLC qui n'a pas encore fait les comptes.

« Pour la semaine à quatre jours, j'avais fait de nombreuses simulations car elle concernait beaucoup de monde. Là, nous sommes sur une mesure d'une envergure beaucoup plus réduite. A mon avis, elle sera mise en œuvre pour une cinquantaine de bébés, au maximum, par an. Nous ferons un bilan financier et qualitatif dans un an ».

D'autres entreprises s'étaient déjà lancées sur ce chemin de l'allongement des congés pour les parents : quatre semaines supplémentaires pour le second parent chez Blablacar par exemple, 10 semaines de plus pour le congé paternité pour le Nantais Mobidys, quatre jours payés cinq pour les jeunes parents de KPMG...

Et maintenant ?

La semaine à 4 jours en 2021, l'indemnité pour ceux qui ne pouvaient pas télétravailler en 2022, le congé parental de 20 semaines en 2023... et maintenant ? « J'ai des idées, je réfléchis mais je ne pourrai pas toujours proposer une nouvelle avancée. Cela ne pourra pas durer éternellement, nous atteindrons forcément des limites », sourit Laurent de la Clergerie, glissant au passage sa conviction qu'un jour ou l'autre, les entreprises ne réfléchiront plus à la semaine à quatre jours mais à la semaine à trois jours.

« Avec la puissance de l'intelligence artificielle, il est évident que nous pourrons travailler beaucoup plus vite à l'avenir ».

LDLC, qui a enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires en repli de 17,2% après deux années dopées par la crise sanitaire, table sur une reprise de la croissance en 2023. Mais sans recruter, prévient Laurent de la Clergerie. « Grâce à l'importante hausse de la productivité que nous avons connue avec la mise en place de la semaine à 4 jours, nous avons pu encaisser la forte croissance enregistrée en 2021 sans quasiment avoir besoin d'embaucher aucun collaborateur supplémentaire. Mais désormais, avec une baisse de 17% de notre chiffre d'affaires, nous sommes trop nombreux, c'est certain... Nous n'allons pas licencier évidemment mais nous devons faire en sorte de générer suffisamment de chiffre d'affaires pour donner du travail à chacun des membres de l'équipe ».