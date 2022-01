Semaine de 4 jours : « Les salariés travaillent aussi bien en 32h qu’en 35h et en réalité, c'est beaucoup plus reposant » (LDLC)

Il a fait le buzz en participant à l'émission Patron incognito sur M6, comme nous en parlions il y a quelques jours. Et depuis, il passe une partie de son temps à répondre à des messages au sujet de sa participation, et à des sollicitations en interview. Car pour Laurent de la Clergerie comme pour LDLC, il pourrait y avoir un « avant » et un « après » cette expérience.

Métamorphosé durant cette émission, tournée en secret il y a près de six mois, le patron s'est frotté à la perception de ses salariés. Et ce qui l'intéressait était justement le premier bilan, vu de l'intérieur, de sa semaine des 4 jours, payée 5, mise en place en janvier 2021, il y a tout juste un an. Une conviction que ce patron de la distribution high tech lyonnais avait nourrie, et qui restait à passer à l'épreuve des faits.

Sur le plateau, où il avait déjà retrouvé ses chevaux après sa métamorphose, crâne rasé, Laurent de la Clergerie est revenu sur les premiers chiffres :

« Nous avions prévu et anticipé un budget de 3 à 4% de notre masse salariale dû au fait que nous allions devoir recruter. Mais finalement, la surprise un an plus tard, c'est que ce n'est pas une mesure qui fait recruter car le repos que cette journée apporte dans la semaine fait qu'ils ont été aussi productifs qu'en 35 heures ».

Et d'ajouter : « On a même donné des augmentations généreuses l'année d'après car la productivité étant meilleure, on a même amélioré les conditions ».

Désormais, il l'affirme : il est possible de l'appliquer, même dans les services où des horaires de réception ou de SAV à apporter à la clientèle sont requis, mais aussi d'accroître même la productivité de l'entreprise, en laissant une journée "off" mais rétribuée à ses salariés.

"Le magasin physique n'est pas mort"

Côté réseau, alors que son entreprise avait enregistré un bond de 46% sur l'exercice 2020/2021, suivi d'une progression plus mesurée mais attendue de +6% au premier semestre (marqué par la pénurie de composants électroniques entre autres), Laurent de la Clergerie croit toujours au magasin physique, adossé au commerce en ligne. Il en veut pour preuve son réseau actuel de 84 boutiques, mais aussi la création d'un nouveau concept store, l'Armoire de Bébé, qui vient de prendre place à Lyon.

« Internet a pris des parts de marchés allant jusqu'à 30% chez nous, mais cette part n'est pas infinie. A aucun moment, je n'imagine que les gens ne sortent plus dans la rue pour acheter ». Ainsi, c'est donc toujours la même conviction qui l'a poussé il y a sept ans « à engager le mouvement d'un pure-player vers la rue », qui le pousse aujourd'hui à continuer. « Nous aurons toujours besoin du monde physique ».

Avec, également à l'antenne, quelques mots sur la tendance (voire la bulle ?) du métaverse... Une émission à retrouver en replay ici en version complète.

