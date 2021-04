A Annecy, la décarbonation des vols touristiques en route avec Avialpes

Avialpes se pose comme le premier opérateur privé français à se doter d'un avion électrique de ce type en France. Il vient d'être rejoint ce jeudi par la Fédération Française de Vol en Planeur, un acteur associatif qui annonce lui aussi le démarrage de l'exploitation d'un avion électrique Vélis 128 de la même compagnie. (Crédits : DR)

A la fois compagnie aérienne opérant des vols touristiques et société de formation de pilotes de ligne, Avialpes anticipe déjà la décarbonation des transports, en commençant par les vols de tourisme : le haut-savoyard vient de se doter d’un avion électrique, devenant ainsi l'un des premiers opérateurs privés français à s’équiper, mais aussi à former les pilotes et les opérateurs de maintenance.