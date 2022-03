Méthanisation : ce projet à 48 millions qui doit permettre au Grand Lyon de multiplier sa production de biogaz par 17 en dix ans

En donnant le feu vert au lancement d'un deuxième projet d'unité de méthanisation sur une station d'épuration à travers le vote d'un budget XXL de 48 millions d'euros, la Métropole de Lyon fait un pas de plus vers l'autonomisation en termes de gaz. Une démarche confortée par l'actualité et les crises et conflits font flamber les prix du gaz et questionnent la dépendance de la France. L'objectif affiché avec cette nouvelle unité à Pierre-Bénite est d'arriver à produire 100 GWh d'ici à 2032.