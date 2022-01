Cap sur une croissance historique pour le fonds Siparex, qui a doublé son niveau de levées de fonds en 2021

En 10 ans, ses actifs sous gestion ont triplé, pour atteindre en 2021 le seuil des 3 milliards d'euros, faisant ainsi du groupe lyonnais Siparex un acteur français majeur du capital-investissement.

"2020 avait été une année de parenthèse, 2021 une année de reconquête. L'environnement économique est bien orienté, avec un niveau de liquidités disponibles important et favorable au private equity", sourit Bertrand Rambaud, président de Siparex, en notant une croissance de 30% des actifs du groupe par rapport à 2020.

Une hausse qu'il pointe comme assez homogène sur l'ensemble des compartiments d'activité, avec néanmoins une performance exceptionnelle du capital venture. Résultat : tous les voyants sont au vert.

Siparex a atteint un niveau historique de levées de fonds en 2021 : plus de 800 millions d'euros d'engagements ont été réunis, soit un doublement par rapport à 2020. La moitié de ces fonds a été apportée par des clients institutionnels, un tiers par des fonds de fonds et 15% par des family offices/corporates.

Le groupe a même fédéré 60% de nouveaux souscripteurs. "Ces levées nous donnent les moyens nécessaires pour poursuivre notre croissance", avance Bertrand Rambaud. R

appelons qu'en décembre dernier, Siparex avait annoncé augmenter de 500 millions ses capacités de sponsoring grâce au soutien renforcé d'actionnaires industriels (Michelin, Seb..) et institutionnels. En parallèle, l'équipe de management fédérée dans Sigefi Partners a renforcé ses positions au capital du groupe Siparex en faisant passer ses positions de 51 à 60%.

"Ces moyens nous permettent de renforcer notre impact, notre capacité à augmenter nos tickets d'investissement et finalement, de renforcer notre accompagnement des entreprises, dans une période où elles ont besoin de fonds pour accélérer leur transformation".

522 millions de cessions et 300 millions d'investissement

Autres critères témoignant du dynamisme de Siparex : le montant des cessions et le montant des investissements. Le premier indicateur s'affiche à 522 millions d'euros (contre 210 en 2019 et 98 en 2020), avec de belles réalisations pour Siparex ETI notamment (232 millions d'euros dont Ginger et Minafin) et pour XAnge (190 millions d'euros).

Ce dernier compartiment enregistre 14 sorties (dont Odoo, Bergamotte ou encore Prestashop). Concernant les investissements, Siparex annonce un montant de 300 millions d'euros (contre 233 en 2019 et 156 en 2020).

Parmi les investissements les plus notables : Destia, Winncare pour Siparex ETI avec 50 millions d'euros pour chacune de ces deux entreprises ou encore Guitti, Airfocus, Cajoo pour XAnge. A noter, la présence de quatre licornes dans le portefeuille de XAnge, l'activité Venture du groupe : Believe, Ledger, Odoo et Lydia.

"Il s'agit de quatre entreprises que nous accompagnons de manière historique, nous avions bien identifié leur potentiel!".

En 2021, Siparex a également pris en gestion de nouveaux véhicules d'investissement, obtenus par appels d'offre dans le cadre de France Relance. Il s'agit du Fonds Relance Nucléaire (les deux premiers deals devraient se réaliser dans les prochaines semaines) et du fonds obligations relance.

Transition énergétique

Pour Siparex, 2021 aura marqué un tournant en matière d'impact, grâce à sa prise de participation majoritaire dans TiLT Capital Partners, spécialistes de la transition énergétique des PME et ETI françaises/européennes.

Le premier closing de la nouvelle plateforme d'investissement née de cette alliance est attendu pour les prochains moins à 140 millions d'euros (pour une taille cible finale de 250 millions d'euros, avec des tickets d'investissement de 5 à 35 millions d'euros).

Pour Bertrand Rambaud, TiLT est intéressant à plusieurs titres : évidemment parce que ce secteur est créateur de valeur, mais aussi parce que Siparex compte s'appuyer sur le portefeuille TiLT pour diffuser les grands enjeux énergétiques auprès de toutes les entreprises que le groupe accompagne.

"Nos actifs sont à 40% industriels", rappelle le dirigeant. "Les enjeux de la transition énergétique sont majeurs".

Toujours un pied solide en AuRA

Malgré toutes ces diversifications, Siparex revendique toujours une solide implantation sur son territoire historique, Auvergne Rhône-Alpes.

La région représente 26% du portefeuille du groupe (Valentin Traiteur, Maped, Jacky Perrenot, biscuits Bouvard, Rondot, Clayens, Gérard Perrier Industrie, Jet Metal Technologies, Atomelec etc), soit 8,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé et près de 30.000 emplois. En 2021, 30 millions d'euros ont été investis en Auvergne Rhône-Alpes.

Siparex opère d'ailleurs quelques véhicules d'investissement exclusifs au territoire. Notamment Rhône-Alpes PME, avec la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes. 18 millions d'euros ont été investis par RAPME (Airria, Provendi etc) en 2021 et 19 millions cédés (Hyperelec, Metair...). Une levée de fonds de 60 millions est en cours de finalisation pour alimenter ce véhicule.

Enfin, Siparex est à la manœuvre du FRI et du fonds souverain, lancé à l'été 2021. Deux exclusivités d'investissement sont en cours.

"Je pense que le territoire offre un panel assez large aux entreprises souhaitant se financer. Avec nous ou d'autres, l'offre est assez étoffée. Peut-être un peu moins sur l'innovation mais globalement, les entreprises régionales peuvent trouver des solutions locales pour financer leur croissance", analyse le patron de Siparex.

Le retail comme cible 2022

Bertrand Rambaud se dit optimiste pour 2022 avec des perturbations sanitaires qui devraient s'atténuer. L'ensemble de ses compartiments d'activités devraient être dynamiques encore cette année. Et pour poursuivre son développement, Siparex lorgne désormais vers une cible particulière : les personnes physiques et les family offices.

Selon les données France Invest reprises par Bertrand Rambaud, cette cible représentait déjà 17% du capital levé en France au premier semestre 2021. Et cette dynamique devrait s'accentuer en raison "d'un attrait pour l'économie réelle".

Siparex qui appuie déjà ses levées de fond à hauteur de 15% sur ces investisseurs particuliers veut poursuivre dans cette voie et lancer un nouveau produit "retail" en 2022 qui sera commercialisé par des assureurs via les assurances-vie, comptes titres etc.

FCPR Siparex Multi Access est en attente de l'agrément de l'AMF. Il offrira un accès, dès 10.000 euros, à toute l'offre institutionnelle du groupe. 30 à 50 millions d'euros sont attendus pour la première année de lancement.