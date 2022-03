Thermomix : Vorwerk recrute massivement en AuRA et surfe sur la croissance du petit électroménager

1.557. C'est le nombre de conseillers VDI (Vendeurs à domicile indépendants) que le groupe Vorwerk (12.260 salariés ; CA 2020 : 3,2 milliards d'euros) compte recruter en 2022 en Auvergne-Rhône-Alpes pour commercialiser les deux marques fétiches qui ont fait son succès : le robot ménager Thermomix et l'aspirateur-laveur Kobold.

Dans la région, Vorwerk s'appuie déjà sur dix agences, deux boutiques, 130 salariés et 1.400 VDI. Au niveau national, l'entreprise compte 85 agences, 1.500 salariés et 11.000 VDI.

Pour l'ensemble de la France, l'entreprise allemande annonce un objectif de quelque 10.000 nouveaux conseillers. Si ces objectifs doivent couvrir le turn-over - traditionnellement important sur ces postes de VDI -, et ne sont donc pas des recrutements "nets", ils traduisent néanmoins les velléités de croissance de Vorwerk.

L'an dernier, ce sont en effet "seulement" 1.100 VDI qui avaient été recrutés en Auvergne Rhône-Alpes, un chiffre qui était déjà en progression.

En France, Vorwerk a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 221 millions d'euros avec Thermomix, soit +19,5 % par rapport à 2019 et 32 millions avec Kobold (+16,8%).

"Les chiffres 2021 ne sont pas encore communicables, ils sont un peu moins hauts qu'en 2020, mais ils restent sur une tendance plus que positive", annonce Nathalie Gamby, directrice marketing et expérience client de Vorwerk.

Pour la directrice marketing, Vorwerk a bénéficié pleinement de l'effet Covid et confinement. "Nous proposons deux produits qui sont au cœur de la vie quotidienne à la maison. Les gens ont eu besoin de gagner du temps, il fallait travailler à la maison, s'occuper des enfants etc".

Sans compter la vogue du "fait maison" boostée par les confinements successifs. La tendance est d'ailleurs générale sur le marché.

Selon le Gifam (Groupement des marques d'appareils pour la maison), les ventes de petit électroménager avaient ainsi progressé de 11,4% en 2020. En 2021, la tendance a été moins soutenue mais affiche quand même une hausse de 2,9% en valeur.

Parmi les moteurs de ce marché du petit électroménager : l'entretien des sols (+7,6% en 2021), la cuisson des aliments (+1,5% en 2021 après un +18,3% en 2020) et la catégorie "préparation culinaire" qui avait connu une croissance historique à +27,5% en 2020. Des performances excellentes qui ont même poussé de nouvelles marques à se positionner sur le segment des robots chauffants, notamment Bosch ou Schneider venus dernièrement challenger Thermomix, Seb, Kenwood ou encore Magimix.

Côté recrutements, l'impact Covid a également été plus que positif pour Vorwerk : "Nous avons constaté un nombre de candidatures plus élevé que d'habitude en 2020 et 2021. Certaines activités étant à l'arrêt, des personnes au chômage partiel ou sans emploi, ont souhaité compléter leurs revenus avec nous", raconte Alexandra Vittoz, directrice Thermomix AuRA.