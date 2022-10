"Il n'est pas plus difficile de lever des fonds en région qu'à Paris" (Raphaëlle Comby, Village by CA Centre Est)

Le Village by CA, accélérateur de startups porté par le groupe Crédit Agricole, a ouvert une première antenne, en 2017, à Champagne-au-Mont-d'Or. Depuis, une autre a ouverte en 2021 dans les jardins du Lou, à Gerland.

En tout, il y a 43 Villages by CA en France qui accompagnent 1.345 startups. Grâce à ce maillage territorial, le Crédit Agricole propose ainsi un réseau de dispositifs d'accélérateurs de l'innovation pour les startups.

"Il intervient comme un accélérateur en sortie d'incubateur", précise Raphaëlle Comby, directrice conseil et développement des entreprises au Crédit Agricole et du Village by CA Centre-Est. "Notre vocation, c'est d'accompagner les startups dans l'accélération de leur chiffre d'affaires et leur business, en les mettant en lien avec notre écosystème entrepreneurial."

Deux spécialisations en région

Depuis 2017, 90 startups qui ont pu être accompagnées dans leur accélération et lever 140 millions d'euros sur la région de Lyon. En ce moment, une trentaine sont accompagnées. Alors, quel bilan pour ces cinq premières années ? "Le Village by CA a trouvé sa place dans l'écosystème de l'innovation", affirme Raphaëlle Comby.

Ces incubateurs sont globalement généralistes, pas centrés sur une activité particulière. "Sur notre territoire, comme on est dans une région peu dépendante de certains secteurs d'activité, nous avons fait le choix d'être assez généralistes avec toutefois, des dominantes autour de filières d'excellence comme l'économie de l'environnement, les énergies renouvelables, l'accompagnement de la santé du bien vieillir, le logement avec la proptech et bien sûr, l'agrifoodtech."

Le Village by CA Centre-Est a néanmoins poussé le cran de la spécialisation un peu plus loin en créant deux programmes, l'un pour le spot et l'autre pour l'agrifood tech.

"Sur certains segments d'activité, nous avons poussé plus loin le programme d'accélération de manière très spécifique avec des industriels spécialisés. C'est comme cela qu'on a été amenés, à partir de fin 2021, à démarrer des verticales thématiques. L'une autour du sport business, le Pack, et l'autre autour de l'agrifoodtech", détaille Raphaëlle Comby.

L'accélérateur autour du sport a notamment été fondé avec le Lou Rubgy et GL Events. Ce qui explique aussi l'implantation du Village de Lyon. "Il nous a semblé normal de nous installer à proximité du Lou Rugby."

"Les startups ont accès aujourd'hui à des fonds de manière hexagonale"

Selon Raphaëlle Comby, être en région ne rend pas la levée de fonds plus difficile qu'à Paris.

"Le financement est national, les startups ont accès aujourd'hui à des fonds de manière hexagonale. Je ne suis pas persuadée qu'en région, ce soit plus difficile qu'à Paris."

C'est d'ailleurs aussi le parti pris du réseau Village by CA. "Les acteurs, dont les banques régionales comme nous, ont a cœur d'investir dans les startups."

La région Auvergne Rhône-Alpes faisait d'ailleurs partie des plus dynamiques à l'échelle nationale sur les levées de fonds, mais elle a été devancée cette année par d'autres comme les Hauts-de-France, les Pays de la Loire et la Nouvelle Aquitaine.

Une donnée qui n'inquiète pas Raphaëlle Comby. "Les 90 startups que nous avons accueillis ont créé 300 emplois et c'est notre fierté."

