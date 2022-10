"Seul un bouclier énergétique nous permettra d'être sécurisés" (Franck Morize, CPME du Rhône)

Après deux ans de crise sanitaire, la crise énergétique en cours finit de miner les finances des PME. "C'est très chaud et ça commence à faire beaucoup après les problématiques de recrutement, d'approvisionnement et d'inflation", affiche Franck Morize, le nouveau président de la CPME du Rhône, invité sur le plateau de Lyon Business (BFM Lyon/La Tribune AURA).

Malgré ce tableau sombre, la Banque de France notait lors de son dernier bilan au niveau national que l'activité de l'industrie avait progressé légèrement au niveau national, ainsi que les effectifs salariés. Mais Franck Morize relativise cet optimisme : "En août, nous avons connu le même nombre de défaillances qu'en août 2019. Au premier semestre 2022, 185.000 petits patrons ont rendu les clés, fatigués qu'ils sont de ne plus pouvoir gérer le complexité de leur quotidien."

Le président de la CPME affirme que l'organisation reçoit régulièrement des factures de membres, en guise d'exemple. Des factures qui sont parfois multipliées par cinq. Tous les secteurs sont concernées, mais on retrouve en tête les industriels, du bâtiment à l'agro-alimentaire.

Selon Franck Morize, sur la région Auvergne Rhône-Alpes, environ 15.000 PME seront dans l'incapacité d'honorer leurs factures.

"Les petits patrons n'ont plus d'autres choix que d'être résilients"

Olivia Grégoire, ministre déléguées aux PME, en visite à Lyon vendredi dernier, affirmait que le gouvernement allait rencontrer ce mercredi 5 octobre les fournisseurs d'énergie afin de prendre des mesures concernant les PME et TPE.

Lors de cette rencontre, il s'agit notamment demander la possibilité d'obtenir des délais de paiement pour les factures ou encore d'arrêter les pratiques de reconduction des contrats à la hausse.

Au-delà d'avoir des attentes, mettre en place des aides ou aménagements, "c'est une question de survie", selon Franck Morize qui demande par ailleurs en priorité l'instauration d'un bouclier tarifaire pour les entreprises. "Le but d'une industrie, c'est de produire, pas d'honorer ses factures", assène le président de la CPME.

Il prend l'exemple de sa propre société dans le domaine de l'industrie agroalimentaire : "Si j'avais dû la semaine dernière signerons nouveau contrat, je passais de 16 centimes du kilowattheure à 85 centimes. Cela représente concrètement pour moi un gap de 300.000 euros. Si je faisais 300.000 euros de résultat net, ça se saurait", ajoute Franck Morize, qui rappelle que les industries en France font globalement moins de 3% de résultat après impôts.

Des aides comme le fonds lié à a crise ukrainienne sont déjà instaurées, mais elles sont jugées trop complexes pour les petites entreprises, qui ne sont pas humainement équipés pour gérer ce type de comptabilité. "Seul un bouclier énergétique nous permettra d'être sécurisés", Franck Morize.

La ministre Olivia Grégoire, tout comme Emmanuel Macron ou Bruno Le Maire, avait donc appelé les chefs d'entreprises à ne pas signer les nouveaux contrats reçus par les entreprises avec tes tarifs du kWh la hausse. Mais "nous n'avons pas d'autre choix que de signer", déplore Franck Morize.

Une marche forcée vers la décarbonation

Une situation extrême et inédite qui force la marche vers la sobriété et la décarbonation. "Nos entreprises n'ont pas d'autres choix que de se décarboner" et "les petits patrons n'ont plus d'autres choix que d'être résilients." Il y a aussi les consignes d'économie d'énergie données par le gouvernement récemment que les entreprises n'ont pas attendues et appliquaient déjà.

En plus, se pose la question du remboursement des PGE, actuellement prévu sur quatre ans. "On considère que plus de 7% des entreprises ne pourront pas le faire. On discute d'un échéancier plus long pour les amortir, sur dix ans." Une proposition qui semble pour le moment compromise, au vu des réglementations actuelles sur les défaillances.

