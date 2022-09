Scintil Photonics : 15 millions pour préparer l’arrivée de ses circuits pour les data centers et la 5G

Basée à Grenoble, Scintil Photonics pourrait bien devenir une future licorne de la photonique, une branche de la physique permettant d'étudier le traitement des signaux optiques. Car avec sa technologie issue des travaux réalisés durant quinze années par le CEA Leti et reposant sur une vingtaine de brevets (donc 15 où elle possède la licence exclusive), la société iséroise est née d'un postulat : celui d'intégrer des lasers sur des circuits de silicium photonique, « ce qui représente un positionnement unique », comme le rappelait déjà à La Tribune son président, Pascal Langlois.

« De par l'intégration de matériaux assez différents, que ce sont le silicium, qui est issu de procédés de fabrication de la microélectronique, et le phosphore bendium, utilisé pour la fabrication de lasers, notre technologie permet d'apporter une vitesse de transmission du laser plus importante pour des communications plus rapides, tout en le faisant avec des coûts optimisés puisqu'elle permet des gains de consommation ainsi qu'un encombrement divisé par trois », affirmait-il.

Avec l'ambition d'adresser, en premier lieu, le marché des communications à très haut débit, et notamment des datacenters, qui était déjà évalué à près de 3 milliards de dollars sur les produits ciblés par la jeune pousse en 2019.

« Les composants que nous développons sont souvent invisibles des utilisateurs mais pourtant, ils permettent de gérer les échanges de données, devenus très importants, qui ont lieu entre les processeurs et les calculateurs présents au sein des data centers », explique Sylvie Menezo, pdg de Scintil.

« Aujourd'hui, il est devenu possible d'utiliser les technologies optiques sur de courtes distances, comprises entre 50 m et 2 km, car elles ont été challengées à la fois sur la performance et leur prix, alors qu'elles étaient jusqu'ici plutôt déployées sur de grandes distances », complète-t-elle.

Trois prototypes déjà développés

Et après les deux dernières années passées en phase de prototypage, la société se situe désormais à un carrefour, à quelques pas de la phase cruciale d'industrialisation.

« Lorsqu'on a récupéré la technologie issue du CEA, notre premier objectif était de pouvoir la fabriquer avec des grandes fonderies basées aux Etats-Unis ou en Asie. Nous sommes donc allés la porter dans ces usines de fabrication, pendant que nous développions en parallèle trois prototypes différents, pour adresser les marchés des data centers, du calcul de haute performance et de la 5G », illustre Sylvie Menezo.

Une fois ces premiers prototypes travaillés avec des clients, dont le nom demeure confidentiel, Scintil s'apprête donc désormais à franchir le cap d'une pré-série, attendues fin 2024, pour amorcer ensuite la production en volumes début 2025.

« Le marché des data centers représente en moyenne 15 millions d'unités par année : nous serions déjà très heureux si nous pouvions prendre quelques pourcents de ce marché. Rien qu'avec les trois clients que nous avons actuellement, on parle de plus de 100.000 composants à produire », ajoute la pdg.

Une série B de 15 millions d'euros

C'est donc dans le cadre de cette montée en puissance que vient d'intervenir la seconde levée de fonds de la société iséroise, après une première opération de 4 millions d'euros à l'été 2019.

Cette série B est en réalité composée de deux tours, totalisant 15 millions d'euros, et signe l'arrivée d'un nouvel entrant, le fonds Applied Ventures ITIC Innovation Fund, créé conjointement par Applied Ventures, LLC et ITIC-Taiwan (Industrial Technology Investment Corporation).

La seconde portion de cette enveloppe aura été apportée par Robert Bosch Venture Capital (RBVC), avec la participation des investisseurs historiques Innovacom, Supernova Invest et Bpifrance, via son fonds Digital Venture.

« Ces trois investisseurs historiques ont remis au pot à travers cette nouvelle opération, tandis que l'arrivée d'un leader mondial des semi-conducteurs comme Applied Ventures ainsi que de ITIC-Taiwan nous permet d'avoir le soutien de deux assises fortes du domaine de la microélectronique, qui pourra se traduire à la fois par un accompagnement technique mais aussi commercial, avec un accès à des supply chain déterminants sur ces deux pôles », confie Sylvie Menezo.

Le défi d'une société "fabless"

Toujours positionnée comme une société "fabless" de photonique sur silicium (c'est-à-dire qui gère le développement et l'assemblage mais sous-traite sa production), Scintil Photonics souhaitait justement profiter de cette opération pour renforcer ses nouvelles relations avec ses partenaires.

« Dans la chaîne de valeur, Scintil est l'acteur qui développe les circuits et ses composants, tandis que notre produit s'adresse ensuite le plus souvent à un acteur qui embarque souvent notre circuit dans un module, pour qu'un autre acteur l'intègre ensuite dans l'équipement lui-même », explique Sylvie Menezo.

Plus que sur le volet production, où elle a déjà sécurisé des partenariats avec des fondeurs et des fabricants de substrats comme son voisin Soitec, la jeune pousse iséroise cherche désormais à étoffer ses relations sur ses activités de tests, qui nécessitent de lourds équipements, ainsi que sur ses métiers de packaging spécialisés, où des partenaires pourraient aussi l'aider à passer l'étape de la production en plus grands volumes.

Une production en Europe pas écartée

Malgré ce positionnement fabless, Scintil n'écarte pas la possibilité d'une production en Europe, en parallèle au développement des capacités électroniques amorcé et voulu par le Chips Act, qui vise à doubler la part de marché de la production des semi-conducteurs à l'échelle du continent européen, pour faire face à la concurrence asiatique.

« Les fonderies pourront bénéficier de cette démarche européenne qui s'avère très intéressante. Car même si l'on sait que les technologies les plus agressives, comme le 2 nanomètres, seront plus difficiles à produire en Europe, celles que nous utilisons à titre personnel seront plus atteignables mais aussi stratégiques à travers un plan de ce type », confirme le pdg de Scintil, qui ne ferme donc pas la porte.

En attendant, elle se prépare déjà à croître progressivement sur le bassin grenoblois, avec un passage de 15 à une centaine de salariés prévu d'ici à 2027, et l'objectif de créer une antenne commerciale aux Etats-Unis et à Taïwan.