En septembre dernier, Emmanuel Macron annonçait le déblocage par l'Etat de 700 millions d'euros pour bâtir 10 à 15 « RER métropolitains ». Une enveloppe d'amorçage avec l'idée de doubler la part du ferroviaire dans les déplacements du quotidien autour des grands pôles urbains et de réduire la dépendance à la voiture individuelle.

Ces services express régionaux métropolitains (SERM) - appellation retenue aujourd'hui - visent à densifier les réseaux de transports en commun dans la prochaine décennie, en proposant une offre plus attractive, plus intense (nombre de dessertes, amplitude horaire...).

Et alors que la Loi relative aux services express régionaux métropolitains (SERM) a été promulguée fin décembre définissant un cadre législatif, une trentaine de territoires se sont déclarés intéressés dans l'Hexagone. Des villes comme Strasbourg, Bordeaux et Toulouse sont même déjà engagées dans ce dispositif.

En Auvergne-Rhône-Alpes, ils sont six candidats à cette labellisation : Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Lyon, Chambéry, Grenoble et Annemasse-Genève sont sur les rangs. Si les agglomérations de Lyon ou de Grenoble figurent parmi les projets prioritaires, la capitale auvergnate n'a pas dit son dernier mot.

Les acteurs du territoire sont en train de constituer un dossier de candidature, qui sera envoyé avant le 30 mars. La réponse, elle, devrait intervenir avant l'été. Ce SERM doit passer par les trains régionaux (TER) qui en constituent l'ossature et sera complété par d'autres modes utiles au projet, comme les trams, les bus, les pistes cyclables... L'objectif est d'assurer une meilleure connexion entre les différents modes de transport.

« Apporter une égalité de mobilité »

Une étude d'ingénierie a déjà été commandée et financée par le pôle métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne, mais aussi par l'Agence d'urbanisme et SNCF Réseau pour définir à quoi pourrait ressembler ce service express régional métropolitain. Les résultats seront connus en fin d'année.

Le projet prévoit d'améliorer les transports ferroviaires de Brioude en passant par Vichy, Riom et Issoire et de Thiers à Clermont. Avec un double objectif d'aménagement du territoire et de dynamisme économique, dans un espace regroupant plus de 700.000 habitants.

« Cette labellisation SERM nous permettrait d'avoir accès à un accompagnement technique et de coordination de la Société des Grands projets, ex-Société du Grand Paris (la Loi relative au SERM lui donne la possibilité d'être désignée maître d'ouvrage de nouvelles infrastructures liées aux SERM et cofinanceur des projets si les collectivités le demandent, ndlr) », précise Frédéric Aguilera, vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en charge des transports et maire de Vichy dans l'Allier.

Avant de poursuivre : « Cela nous aidera à compléter nos études notamment sur la dimension multimodale et sur la gouvernance de ce SERM. Ils pourront aussi nous apporter une ingénierie financière pour réfléchir à comment on finance le projet : soit par des apports extérieurs, soit en financement propre ou avec les subventions des collectivités... »

10 milliards d'euros estimés pour les 6 SERM en AURA

Car ces projets à 20 ans vont coûter chers. La Région estime le montant d'investissement à 10 milliards pour les six SERM en Auvergne-Rhône-Alpes. Cela demande du matériel roulant, du personnel mais aussi des gares capables d'accueillir les voyageurs... Reste donc à définir comment s'opérera la répartition des dépenses. Un gros morceau !

Une chose est sûre pour Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand (groupe socialistes et apparentés) et président de Clermont Auvergne Métropole, ce SERM est « indispensable ».

« Nous sommes en train de faire deux lignes de transport public de 24 kilomètres de haut niveau de service, ce qui fait 90% des habitants de la métropole se trouveront à moins de 300 mètres d'un arrêt de bus et à moins de 500 mètres d'un arrêt de tramway. Mais pour les habitants de la deuxième couronne qui viennent travailler dans la métropole, eux n'ont pas d'autres alternatives que de prendre leur voiture. Si l'on veut recréer de l'égalité de mobilité, ces « RER » sont l'ultime étape pour les habitants du périurbain », exprime l'édile à La Tribune.

Tarification unique sur le pôle métropolitain

François Rage, premier vice-président en charge de la mobilité à la Métropole va plus loin : « Pour qu'il y ait un changement de comportement et que les Auvergnats basculent faire une mobilité durable et abandonnent leur voiture, il faut créer un choc de l'offre. » Cela passera par un meilleur cadencement avec un train toutes les 30 minutes sur cette « étoile ferroviaire clermontoise », couplé à une plus grande capacité et une amplitude horaire plus importante.

« Cela doit aussi s'accompagner d'une connexion très forte avec les autres transports en commun pour irriguer tout le territoire, et avec une tarification unique ! Le but est d'avoir le même ticket que l'on soit dans le tram à Clermont ou dans le bus à Vichy, comme si cela était un seul et unique réseau », détaille Frédéric Aguilera.

Ce projet est pensé en plusieurs tranches : d'abord une rapide, dès 2027, avec un premier renforcement de l'offre de train du quotidien, puis une en 2029 le temps de mener les travaux d'infrastructures plus conséquentes, avant la finalisation du SERM en 2032 avec une interconnexion et une intermodalité complètes.

Des premiers jalons ont déjà été posés. Olivier Bianchi rappelle que la Métropole clermontoise a participé à la rénovation des gares SNCF de Pont-du-Château et du Cendre, qui pourraient être utilisées dans le cadre de ce SERM.

« Nous sommes volontaristes et déterminés. Nous avons financé ces réaménagements et déjà construit des parkings relais dans ces gares pour justement permettre l'intermodalité », souligne le président de Clermont Auvergne Métropole.

Projet simple à mettre en oeuvre

Le projet Inspire, qui réorganise actuellement tout le transport de la métropole, peut s'inscrire dans cette SERM. Les nouvelles lignes bus-tram ont été pensées pour être connectées aux gares de plusieurs villes de l'agglomération et à l'aéroport par exemple.