OL Vallée  : malgré le Covid-19, le projet à 4 millions de visiteurs par an garde son cap

Crise sanitaire oblige, l'OL Groupe vient d'enregistrer son "premier niveau déficitaire depuis la mise en exploitation du stade en janvier 2016." Le 17 février dernier, Jean-Michel Aulas, PDG de l'OL Groupe et Thierry Sauvage, directeur général, ont présenté les résultats financiers du semestre. Certains indicateurs sont au rouge, mais les dirigeants restent confiants.

Au total, le groupe estime ses pertes à 111 millions d'euros par rapport à l'an passé. Outre la baisse des activités à cause de la crise actuelle, l'absence de coupe d'Europe et la "défaillance" du diffuseur Médiapro ont creusé encore un peu plus les finances du groupe.

Baisser les salaires des joueurs pour remonter la pente ?

L'an dernier, les produits des activités du club étaient de 197,2 millions d'euros. Cette année, ils sont de 123,3 millions, soit une baisse de 37 %. Faute - entre autres - d'évènements publics, entre décembre 2019 et décembre 2020, la presque totalité des produits des activités du groupe on chuté. La billetteries a par exemple baissé de 91 %, et les droits TV et marketing de 43 %. Seul voyant au vert, les partenariats ont augmenté de 5 %.

En décembre 2020, l'excédent brut d'exploitation était négatif de 9,3 millions, en recul de -71,2 millions par rapporta au 31 décembre 2019, où il était de 61,8 millions d'euros.

"La pandémie qui se prolonge implique pour...