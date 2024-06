JO de Paris 2024 : comment Vichy est devenue un hub pour la préparation des athlètes

Elle va passer la journée entière dans l'agglomération de Vichy. La flamme olympique effectue, aujourd'hui, sa seule étape auvergnate. Plusieurs milliers de spectateurs sont attendus. Et le choix de la cité thermale n'a pas été fait au hasard. La ville est au coeur de la préparation sportive de nombreux athlètes de ces Jeux.

Lire aussi Jeux olympiques : un impact économique « modeste » sur la France en 2024 (ODDO-BHF)

Les installations de pointe du parc omnisports et du CREPS (Centre de Ressources d'Expertise et de Performance Sportive) Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy vont, en effet, recevoir durant les deux prochains mois 34 équipes nationales olympiques et paralympiques. Au total, huit nations. Parmi lesquelles : la France, bien sûr, mais aussi le Canada, les Etats-Unis, le Japon, l'Italie...

C'est donc au coeur du Bourbonnais que les sportifs, engagés dans 18 disciplines différentes, viendront terminer leur préparation, juste avant de rejoindre le village olympique ou paralympique à Paris.

« Nous allons recevoir l'équipe américaine de triathlon par exemple, les équipes féminines françaises de judo et de basket 3X3, la natation course femmes et hommes avec Léon Marchand ou Florent Manaudou. Et puis, surtout de nombreuses équipes paralympiques françaises, para triathlon, volley assis, rugby et basket fauteuil.... Cela démontre bien notre double identité : être un site d'accompagnement à la haute performance, également axé autour de l'accompagnement du para sport », se félicite Thomas Senn, le directeur du CREPS de Vichy.

Quinze chambres hypoxiques pour améliorer les performances

Le CREPS de Vichy est celui qui, en province, va accueillir le plus d'équipes pour ces Jeux. Le fruit d'une stratégie réfléchie depuis de nombreuses années et d'efforts financiers importants. Le site a, en effet, bénéficié de 40 millions d'euros d'investissements. Les travaux, initiés en 2021 et financés par l'Etat via France Relance et la Région, ont permis au CREPS de monter en gamme avec des équipements supplémentaires sur plus de 8.000 m2.

Lire aussi Les Jeux de Paris, un accélérateur d'opportunités pour les entreprises

L'ensemble, inauguré il y a tout juste un an, comprend un pôle santé et performance, un plateau pour l'évaluation physique et physiologique des sportifs, un bloc de récupération avec un espace de balnéothérapie... Et puis, on y trouve également l'une des plus grandes salles de travail en environnement contrôlé d'Europe qui permet de simuler n'importe quelles conditions climatiques d'entraînement.

On peut régler la température, les mesures d'altitude et l'humidité souhaitées. Quinze chambres (sur les 200 lits) sont aussi équipées pour permettre une exposition hypoxique (disponibilité en oxygène réduite) ce qui permet d'améliorer les performances notamment pour les sports d'endurance. L'équipe s'est aussi étoffée passant de 55 permanents en 2018 à 80 aujourd'hui, avec une montée en compétence des cadres sportifs pour répondre aux besoins des athlètes.

« Les investissements ont été orientés sur l'accompagnement à la très haute performance. Ce qui nous place comme un CREPS de premier plan. Notre accompagnement, c'est de la dentelle, du sur-mesure. C'est notre plus-value. La clé de la réussite réside aussi dans l'alignement entre ce projet du CREPS et la stratégie du territoire pour le sport », souligne le directeur du lieu.

Lire aussi JO 2024 : SNCF, Air France, ADP... les opérateurs de transport sont « prêts » à accueillir athlètes et visiteurs

Les JO, véritable booster

Car Vichy bénéficie d'une plateau sportif bien plus vaste, 500 hectares d'équipements sportifs d'un seul tenant. 10 millions d'euros supplémentaires ont été investis, en partie par Vichy Communauté, pour créer une halle couverte d'athlétisme, deux terrains de basket 3×3 et rénover par exemple les vestiaires... Et tout le site est désormais 100% PMR pour un accueil des équipes handi.

Forte de ces équipements, la Ville se vante d'être un territoire de référence pour le sport de haut-niveau. Et réaliser la préparation de nombreux athlètes pour les Jeux apporte un coup de projecteur supplémentaire, une vitrine, pour la ville avec des retombées en termes d'image.

« C'est une reconnaissance à l'échelle nationale et internationale, un booster... mais nous travaillons déjà sur la suite. Les Jeux ne sont finalement que le début, un point de départ par rapport à notre stratégie. Nous avons déjà un carnet de commande assez plein pour accueillir des équipes pour les prochaines années. Nous avons aussi des discussions avec des fédérations pour recevoir des équipes en résidence. L'héritage des JO est en cours de construction », se réjouit Frédéric Aguilera, le maire de Vichy.

Lire aussi JO de Paris 2024 : quand la pénurie de candidats met à l'épreuve les entreprises de sécurité privée

60 millions d'euros de retombées liées au sport

Cette excellence sportive permet à la Ville d'accueillir de plus en plus d'évènements sportifs. Cette année, 45 championnats de France, d'Europe auront lieu à Vichy, réunissant plus de 55.000 athlètes au total. Le championnat de France de Triathlon s'est, ainsi, tenu dans la cité bourbonnaise, début juin.

« Et ça ce sont des retombées économiques importantes pour la Ville, notamment en termes d'hébergement, de restauration... Le tourisme sportif est un vrai levier de développement économique sur notre territoire. C'est même plus important que le thermalisme conventionné en termes de nuitées. L'an dernier, nous estimons que les retombées économiques liées au sport étaient de plus de 60 millions d'euros pour le territoire », précise Frédéric Aguilera.

Il faut dire qu'au total, ce sont 400 événements et stages sportifs nationaux et internationaux qui sont organisés tous les ans à Vichy. L'an dernier, la ville a même organisé les Global Games, la compétition internationale la plus importante pour les athlètes de haut niveau en situation de handicap mental ou psychique.

La précédente édition a eu lieu à Brisbane en Australie, la prochaine sera au Caire. « Nous étions en concurrence avec Bangkok. Cela montre notre niveau de qualification. Et nous avons un potentiel énorme », poursuit l'édile.

Crédibilité et rayonnement

Pour le CREPS de Vichy, ces Jeux olympiques et paralympiques ne sont pas, non plus, une finalité. Il est, d'ailleurs, trop tôt pour estimer les retombées économiques pour le site. Tout dépendra des options et prestations autour de la haute performance (test évaluation, salle hypoxique...) demandées par les équipes. Mais au-delà de l'enjeu financier, c'est sa réputation que le CREPS met en jeu.

Lire aussi JO 2024 : BPCE entend affirmer son ambition d'être la banque du sport

« Ce seront plus des retombées en termes de crédibilité et de rayonnement par rapport à notre performance. Avec tous ces sportifs accueillis en simultanée, il faut veiller à ce que chacun ait le même niveau de qualité de service. Notre performance aura un impact sur la performance des athlètes », souligne Thomas Senn, le directeur du CREPS de Vichy.

L'ambition est donc clairement affichée : que les athlètes, ayant fini leur préparation en terre auvergnate, remportent le plus de médailles possibles.