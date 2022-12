Ce classement qui confirme (une fois de plus) l'attractivité lyonnaise et sa résilience post-Covid

Et de six ! Pour la 6e année consécutive, Lyon n'a pas perdu le cap durant la crise sanitaire et se place, à nouveau, en tête du classement 2022 de "l'attractivité & résilience des métropoles françaises et de la transition des territoires" publié ce lundi par le cabinet Arthur Loyd.

Un baromètre qui évalue notamment quatre grands champs d'action, que sont bien entendu les performances économiques, mais également l'immobilier tertiaire et l'accueil des entreprises, la connectivité, le capital humain et les transitions, ainsi que la qualité de vie.

Elle devance à nouveau les métropoles de Bordeaux et Toulouse en 2022, avec en premier lieu, sa résilience post-crise sanitaire soulignée par ce classement : car après avoir perdu 5.003 emplois au cœur de la crise, le Grand Lyon en aura créé à nouveau près de 25.609 entre le 4e trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2022... Une remontée jugée "exponentielle", qui témoigne selon le cabinet Arthur Loyd du dynamisme de la région.

« Le dynamisme de Lyon confirme une tendance que nous observons depuis plusieurs années à l'échelle nationale : les grandes métropoles régionales sont les moteurs de l'économie française, et les départements les plus urbains sont à l'origine des plus fortes hausses d'emplois. En valeur absolue, les 16 départements disposant d'une grande métropole régionale concentrent 41 % des créations nettes d'emplois par rapport à la situation pré-Covid », précise, à l'occasion de ce baromètre, Cevan Torossian, directeur du département Etudes & Recherche d'Arthur Loyd.

Les forces de l'écosystème lyonnais

Et de noter « qu'à lui seul, le département du Rhône est responsable de 28.300 créations d'emplois depuis le début de la crise sanitaire, ce qui le place en deuxième position des territoires les plus dynamiques, juste derrière Paris ».

Autre facteur d'attractivité qui a permis à Lyon de se distinguer à nouveau : ses positions dans le secteur des activités tertiaires. "Attirante pour les entreprises comme pour les salariés, la ville peut s'enorgueillir d'une très bonne ouverture à l'international, d'une offre d'immobilier professionel attractive, d'un bassin d'emploi bien formé, d'une offre de transport nationaux et de bornes de recharges étoffée, et d'une richesse d'aménités culturelles et de formations dans l'enseignement supérieur sans égale", estime le baromètre.

Avec, comme marqueur également à souligner, le fait que le dynamisme régional n'est pas antinomique avec le prisme de la décarbonation en marche de l'économie :

Au premier semestre 2022, le Rhône se sera en effet placé comme le second département recevant le plus de capitaux en faveur de la transition climat (avec 900 millions des 1,2 milliard d'euros investis), sur des projets en lien nommément avec les énergies renouvelables, le recyclage des déchets, les écomatériaux, la méthanisation, ou encore l'hydrogène vert.

Et de noter notamment que la majorité de ces capitaux se dirigent vers le département du Rhône, où la filiale de CNR, Solarhona, a annoncé un plan d'investissement d'un milliard d'euros sur plusieurs années pour développer des fermes solaires. mais également, de manière indirecte, avec le projet isérois Verkor, qui annonce un investissement de 1,6 milliard d'euros dans sa future gigafactory de batteries à Dunkerque (Hauts-de-France).

Son dynamisme est également pointé sur le terrain des levées de fonds, puisque Lyon demeure la première métropole régionale (hors Ile-de-France) en 2021, avec 46 opérations totalisant 244,5 millions d'euros.

... mais aussi ses faiblesses

Reste que face aux deux autres villes du podium, Lyon est talonnée de près, et doit surtout sa première place, lorsqu'on étudie ses scores, à sa moyenne générale, qui lui sert finalement de point de convergence entre plusieurs mondes.

Car si elle demeure première incontestée sur le champs de l'accueil des entreprises et de son immobilier tertiaire, elle est plutôt jugée seconde sur la connectivité, capital humaine et transition et même troisième sur les performances économiques ou la qualité de vie.

Parmi les faiblesses identifiées, Lyon cumule deux points de vigilance : avec tout d'abord, les prix des logements, plus élevés que dans l'ensemble des autres métropoles de sa catégorie.

Sur le plan du « cadre environnemental et risques climatiques » également, Lyon est touchée par un facteur de risque jugé accru concernant la survenue de vagues de chaleur d'ici à 2050, comme d'autres grandes villes d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui démontre "l'importance d'adapter le territoire métropolitain au défi du changement climatique" selon les instigateurs de ce baromètre.

Des enseignements qui pourraient venir appuyer, entre autres, la stratégie de la Ville de Lyon, qui vient d'être labellisée 100 Villes neutres pour le climat par la Commission européenne, et dont le maire EELV Grégory Doucet inscrit "l'urgence climatique" à son plan de mandat d'ici à 2026. Avec des étapes qui demeurent toutefois encore à préciser à ce stade.