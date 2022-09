Décolletage : « Plus que quelques semaines avant de ramasser les cadavres des entreprises frappées par la crise énergétique » (Alain Appertet)

INTERVIEW. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et Roland Lescure, ministre délégué en charge de l’industrie, sont aujourd’hui dans la Vallée de l’Arve (Haute-Savoie), pour y rencontrer les acteurs du secteur du décolletage. Un secteur majeur pour ce territoire, qui pèse plus de 20% du PIB de la Haute-Savoie et qui représente à lui seule les trois quarts de l’activité française du décolletage. A cette occasion, Alain Appertet, président du SNDEC (Syndicat national du décolletage) entend bien leur faire entendre la fragilité de la filière face à l’explosion des coûts de l’énergie.