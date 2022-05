Cosmethics : la filière régionale s’offre une seconde jeunesse en travaillant sur le modèle de la « peau idéale »

Le Cosmetic' Recherche Tour, mené par le CNRS et le pôle Cosmetic Valley, a fait étape à Grenoble fin avril. Et l'étape iséroise de ce "Tour de France" a été l'occasion de mettre en lumière un projet interdisciplinaire et innovant, Cosmethics, porté par l'Université Grenoble Alpes et lauréat d'une enveloppe Idex. Une occasion d'affirmer aussi que la filière pèse plus qu'anticipé dans le tissu régional, avec des compétences développées au sujet de la peau, du packaging ou des sciences humaines, malgré un manque d'identification encore bien réel de ce secteur exportateur.