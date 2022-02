Paris 2024 : Comment la Cité du Design va accompagner la diffusion des Jeux avec le design actif ?

La pratique du "design actif" est encore peu répandue en France mais elle est déjà mise en œuvre largement aux Etats-Unis, en Asie ou même en Europe du Nord. En quoi cela consiste-t-il ?

Il s'agit d'aménager l'espace public et les bâtiments afin d'inciter à l'activité physique ou sportive, de manière libre et accessible à tous : avec l'utilisation de marquage aux sols, de mobiliers spécifiques, de formes ou encore de couleurs.

Un exemple basique : peindre une marche d'escalier sur deux avec des inscriptions ludiques pour inciter les utilisateurs à le gravir de manière plus sportive. Ou encore réimaginer plus globalement l'aménagement urbain en créant des parcours propices à la déambulation et aux déplacements à pied ou à vélo. Mais aussi l'installation de fresques murales incitatives, d'aires de jeux, de skate-parks... Les exemples sont nombreux et ne nécessitent pas forcément des enveloppes budgétaires très élevées.

La Cité du Design de Saint-Etienne travaillait sur ce sujet depuis quelque temps déjà, elle a été choisie par l'agence nationale de la Cohésion des territoires et le Comité d'Organisation des JO 2024 pour accompagner la diffusion du design actif dans l'ensemble des territoires.

Après avoir participé l'année dernière à la rédaction du guide du design actif publié le 15 décembre par l'ANCT et adressé aux 234 villes moyennes du programme Action Cœur de Ville, la Cité du Design quitte désormais sa casquette "institutionnelle" pour passer le relais à sa nouvelle filiale commerciale lancée en 2019, Cité Services. Celle-ci vient de se voir valider une commande plus qu'intéressante : l'accompagnement dans les deux prochaines années d'une centaine de villes du programme Action Cœur de Ville labellisées "Terre de Jeux 2024".

Diffuser les Jeux Olympiques dans les territoires

"Nous menons une collaboration avec le Comité d'organisation des JO2024. Notre ambition, d'abord avec ce guide puis désormais avec cet accompagnement des collectivités locales, est non seulement de pousser l'émulation nationale autour des JO2024, de favoriser la pratique de l'activité physique pour lutter contre les méfaits de la sédentarité, mais aussi de participer au renouveau de l'attractivité des centres des villes moyennes", explique Rollon Mouchel-Blaisot, Préfet et directeur du Programme Action Cœur de Ville pour l'ANCT.

"Dans cette optique, nous souhaitions aller au-delà du guide pratique pour aider notre réseau de villes moyennes à évaluer leurs besoins, leurs possibilités etc. Et pour cela, nous avions besoin d'ingéniérie. Le choix de Cité Services, avec notamment le réseau des Villes Unesco Design auquel appartient Saint-Etienne, nous a paru très pertinent".

Une expérimentation dans six villes

Une première expérimentation a d'ores et déjà été menées sur six villes : Saint Omer, Saint Dizier, Bourges, Limoges, Chatellerault, et la communauté d'agglomération de Plaine Commune (Seine Saint-Denis). Les recommandations devraient être rendues fin février/début mars.

"Sur cette première phase pilote, l'objectif était de valider un protocole d'accompagnement", détaille Dominique Paret, directeur de Cité Services depuis un an et ex-patron des services éco de la Métropole stéphanoise. "Nous avons fait des visites terrain, nous avons analysé les déambulations possibles, définit les zones d'intervention avec les équipes locales etc".

Cité Services a pour l'occasion monté un studio de création, opérationnel depuis quelques jours avec un designer produit, un directeur artistique et un designer bureau d'études. Dominique Paret dévoile quelques tendances : "Nous essayons de réinterpréter dans l'espace urbain quelques disciplines en mettant le focus notamment sur les nouvelles pratiques sportives intégrant les JO comme le breakdance, le surf ou le skate".

100 villes en deux ans

A l'issue de cette première phase, un séminaire de présentation est prévu pour le mois de mars avec, dans la foulée, le lancement d'une première promotion d'une trentaine de villes intéressées par le design actif et colabellisées Cœur de Ville/Terre de Jeux. 180 des 234 villes ACV sont actuellement éligibles.

Un appel à projet a été lancé et "plusieurs dizaines de villes se sont déjà positionnées", confie Rollon Mouchel-Blaisot, le directeur du programme Action Cœur de Ville.

"En 2024, nous voulons montrer au monde entier que la France s'est emparée du design actif, que nos centres-villes sont attractifs. Et puis, après les JO, ces aménagements resteront en héritage pour les habitants de ces villes. Nous pouvons déjà montrer ce qui a été fait à Calais en bord de mer, l'ambition est désormais de diffuser partout en France".

Parmi les villes qui ont déjà répondu à l'appel à projets, en Auvergne Rhône-Alpes : Montbrison dans la Loire ou encore Bourgoin-Jallieu dans l'Ain. "Nous sommes actuellement dans une phase intense de travaux et de rénovation sur notre ville. Je sollicite l'accompagnement de Cité Services et du programme Cœur de Ville sur ce sujet du design actif pour deux sites particulièrement : le jardin d'Allard et la butte du Calvaire. Cela contribuera à améliorer l'attractivité de ces lieux et à faire bouger les Montbrisonnais", sourit Christophe Bazile, le maire de Montbrison.

L'édile devrait avoir une réponse sur sa candidature dans les prochains jours, il doit recevoir très prochainement le directeur du programme.

Saint-Etienne affirme son leadership sur le design

Saint-Etienne, la Cité du Design et sa filiale commerciale devraient sortir triplement gagnantes de cette opération. D'abord, le budget est très intéressant : "une enveloppe de plusieurs centaines de milliers d'euros pour le travail de Cité Services", selon Rollon Mouchel-Blaisot.

Ensuite, elle devrait donner un vrai coup de booster à la visibilité de Cité Services. Lancée fin 2019 sur l'impulsion de Thierry Mandon, le directeur de la Cité du Design, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 120.000 euros en 2020, 700.000 en 2021 et annonce déjà un carnet de commandes d'un million d'euros pour 2022 avec, au-delà du design actif, des contrats signés pour les halles d'Orléans ou encore pour une start-up du sud de la France.

"Avec cette opération, Cité Services mais donc aussi la Cité et Saint-Etienne, vont se déplacer dans toute la France, au cœur de tous les territoires. Cela va permettre d'affirmer encore un peu plus notre leadership design", s'enthousiasme Thierry Mandon.

D'autant que le 1er juin, à l'occasion de la Biennale du Design, Saint-Etienne verra converger sur son territoire tous les acteurs du sujet. Action Cœur de Ville, partenaire de la Biennale, organisera ici la première convention nationale du design actif. Une déambulation sera organisée dans les rues de la ville. Seront présents les villes participantes mais aussi le COJO et probablement des représentants de l'Etat et/ou du nouveau gouvernement.

Enfin, des opportunités pourraient se présenter pour les entreprises stéphanoises puisque Cité Services ne cache pas ses envies de faire travailler localement des designers évidemment, mais aussi des industriels notamment pour la fabrication de mobiliers.