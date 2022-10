Goodyear France : pourquoi l’investissement de 16,5 millions à Montluçon fait aussi surgir de nouvelles craintes

Goodyear France a annoncé le 13 octobre dernier un projet de transformation de son usine de Montluçon en un Centre d'excellence européen pour la production de pneumatiques, destinés aux moto haut-de-gamme. Les pneus moto haut-de-gamme correspondent déjà à plus de 50 % des volumes de production du site.

"Ce projet serait financé par un investissement de Goodyear de 16,5 millions d'euros, notamment pour l'achat et l'installation de nouvelles machines", a annoncé le porte-parole de Goodyear France.

"Ce projet constitue une opportunité unique pour le site Goodyear de Montluçon, qui deviendrait la référence européenne du groupe sur un segment particulièrement porteur et tiré par une forte demande", déclare Pierre-Jean Eraud, président de Goodyear France.

Il vient également confirmer "la volonté de Goodyear de rester implanté en France en investissant pour la modernisation de ses sites, à Amiens, à Riom et aujourd'hui à Montluçon, malgré le contexte difficile de marché en pleine évolution".

En début d'année, le groupe américain avait déjà annoncé un autre investissement de taille, avec une enveloppe de 150 millions d'euros pour moderniser son usine d'Amiens (Hauts-de-France), dont un tiers du montant serait soutenu par l'Etat français. De quoi soutenir à la fois la volonté de réindustrialisation dessinée par le groupe, ainsi que la pérennisation des 800 emplois du site sur une durée de dix ans.

"Je me réjouis que notre savoir-faire montluçonnais puisse être préservé et que Goodyear continue d'écrire son histoire industrielle dans l'Allier", a souligné son président France. L'entreprise emploi 550 salariés et quelque 70 intérimaires.

"Ça n'est pas une surprise"

Des volumes de production de pneumatiques moto, aujourd'hui fabriqués sur d'autres sites du groupe, pourraient ainsi être réalloués à Montluçon.

En parallèle, plusieurs productions pour lesquelles le site de Montluçon n'est plus suffisamment compétitif seraient arrêtées et transférées vers d'autres sites Goodyear de la zone EMEA (Europe Middle East & Africa), concernant notamment les pneumatiques destinés aux camionnettes et pour la majorité des pneumatiques scooter.

"Ça n'est pas une surprise", commente David Guillaume, représentant CGT du site Goodyear-Dunlop. "Depuis quelques années, Goodyear faisait tout pour fermer l'activité camionnette. Nous étions sur une mort annoncée".

Une décision qui poserait néanmoins selon lui un "problème de stratégie" parce que Goodyear était jusqu'ici "le dernier fabricant à produire en France des pneus destinés aux camionnettes."

Et d'ajouter : "La direction affirme que nous serions sur une production trop chère mais comme les charges fixes sont les mêmes alors qu'on est passé d'une production de 800.000 à 200.000 pneus produits par an, cela a fait exploser le coût de production. Les pneus camionnette seront produits en Turquie et en Pologne. C'est un marché qui a beaucoup progressé en Europe", estime le représentant CGT.

Il faut également rappeler qu'en janvier 2014, c'est l'usine d'Amiens-Nord, spécialisée quant à elle dans la fabrication de pneus agricoles, qui avait fermé à l'issue de six années de bras de fer entre son personnel et sa direction, provoquant la suppression de 1.143 postes.

Une information-consultation à venir

Le projet a été présenté aux instances représentatives du personnel de Montluçon et sera discuté dans le cadre d'une procédure d'information-consultation. "Ce projet s'inscrit dans une stratégie de Goodyear à l'échelle européenne visant à sauvegarder sa compétitivité et à investir dans l'avenir, dans un environnement macro-économique et commercial difficile", précise le porte-parole du fabricant.

L'ensemble des postes permanents seraient cependant maintenus, les collaborateurs de l'usine se verraient proposer un programme de formation adapté aux besoins d'évolution du site.

"Cette augmentation de la production d'un pôle moto est concomitante à la fermeture prévue d'une usine à Melksham en Angleterre, avec la perte prévue de centaines d'emplois", remarque toutefois David Guillaume. "Nous avons trois mois pour détailler le projet et l'analyser. Nous demanderons des garanties concernant l'emploi sur le site".

18 mois de réalisation du projet, comprenant l'arrivée de nouvelles machines et une transition progressive, devraient aboutir à un développement de la nouvelle gamme de pneumatiques moto, à compter de janvier 2023.

En attendant, le fabricant américain de pneumatiques dispose actuellement de 57 usines, installées dans 23 pays et emploie plus de 72.000 salariés.

L'historique du site de Montluçon, en chiffres :