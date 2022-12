Solaire : GreenYellow, l'ex-pépite de Casino se rêve désormais en champion européen aux côtés d’Ardian

Elle avait été annoncée en plein cœur de l'été, la cession des parts de Casino dans GreenYellow (75% du capital) à Ardian a été finalisée mi-octobre pour un montant de 600 millions d'euros. La vente de sa filiale énergie - spécialiste notamment de la production solaire photovoltaïque décentralisée sur les toitures des supermarchés et entrepôts logistique -, s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de cession des actifs de Casino (4,5 milliards d'euros). Celui-ci est en effet contraint par ses banquiers à désendetter rapidement, et significativement, ses sociétés de contrôle.

Cette sortie du giron du grand distributeur devrait marquer un nouvel élan dans le développement de GreenYellow (CA 2021 : 350 millions d'euros; 600 salariés). Son président depuis sa création en 2007, Otmane Hajji, a d'ailleurs déjà construit une ébauche assez précise de son nouveau plan de marche, en s'appuyant sur la force de son nouvel actionnaire, la société de capital investissement de Dominique Senequier aux plus de 100 milliards de dollars d'actifs.

« TotalEnergies et Engie avaient été évoqués pour la reprise, mais l'alignement stratégique est beaucoup plus évident avec Ardian, un fonds d'investissement privé qui accélère dans les investissements en faveur de la transition énergétique », précise sans détour Otmane Hajji.

Car avoir été racheté par Ardian lui donnerait à la fois « l'autonomie, l'agilité et les moyens d'innover dans ce secteur en pleine mutation. En outre, nous pouvons nous appuyer sur leur écosystème pour accélérer notre croissance. Cela est plus en adéquation avec notre ADN que de représenter une filiale d'un grand groupe industriel qui amorce le virage de la transition énergétique ».

Un investissement d'1,5 milliard d'euros dans les cinq prochaines années

Cette prise de participation majoritaire d'Ardian est assortie d'une augmentation de capital de GreenYellow de 170 millions d'euros. « Cette enveloppe de fonds propres nous permet d'accélérer notre développement et porter notre croissance pour les prochaines années », se réjouit Otmane Hajji qui table sur un investissement de 1,5 milliard d'euros, pour les cinq ans à venir.

Dans son business model, GreenYellow est en effet propriétaire des installations photovoltaïques qu'il installe chez ses clients, principalement issus du retail, de la logistique, de l'industrie ou du secteur public. Ce qui nécessite des capacités d'investissement relativement importantes.

« Nos futurs investissements seront financés à 70% par de la dette, par de l'equity grâce à l'arrivée d'Ardian et par une nouvelle ligne de préfinancement de nos investissements de 250 millions d'euros accordée par un pool de banques ».

Dans le viseur du producteur et opérateur d'énergie verte : l'Europe. « En 2022, nous avons réalisé 40% de notre EBITDA (80 millions d'euros NDLR) en Europe, et 60% à l'international en raison de positions fortes historiquement en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Mais dans cinq ans, nous ambitionnons de réaliser 60% de notre EBITDA sur le continent européen. A ce moment-là, notre EBITDA devrait dépasser les 200 millions d'euros ». Otmane Hajji et ses actionnaires considèrent que la situation énergétique actuelle de l'Europe représente une fenêtre de tir à ne pas rater, « un momentum de marché incontestable ».

« Les prix de l'énergie connaissent une augmentation extrêmement forte, nous pouvons accompagner nos clients en leur fournissant une énergie décarbonée moins onéreuse sans obérer leurs capacités d'investissement puisque nous supportons nous-mêmes les coûts. De plus, une centrale solaire décentralisée peut être mise en œuvre en six mois à douze mois, c'est-à-dire dans un délai beaucoup plus court que l'éolien ou du photovoltaïque centralisé. Or, il faut aller vite aujourd'hui ».

Un argument qui semble entendu par les cibles de GreenYellow : son pipeline de projets a été multiplié par deux depuis 2020, grâce notamment à l'ouverture de bureaux en Espagne et au Benelux.

Une centrale de 4MW est ainsi opérationnelle depuis mi 2022 en Hongrie pour le compte de Solvay. D'ici la fin de l'année, la plus grande installation hongroise sera mise en place pour un industriel local du secteur de l'automobile. L'Europe devrait par ailleurs profiter prochainement d'une offre mixant production d'énergie solaire et stockage, technologie déjà déployée à Mayotte et Madagascar.

Devenir un champion européen

Autant de petits pas qui permettent à GreenYellow d'avancer vers son objectif : devenir le champion européen de l'énergie solaire et de la performance énergétique grâce à sa croissance organique mais aussi (et surtout) via des opérations de croissance externe.

« Aujourd'hui, le marché est très fragmenté avec des acteurs de petite taille, souvent positionnés sur une seule offre et un seul pays. Nous souhaitons consolider ce marché avec le soutien d'Ardian ». Des opportunités sont d'ores et déjà en cours d'étude en France, en Espagne et en Pologne.

GreenYellow comptait, à fin septembre, 775 installations solaires soit 930 MW de puissance installée et revendiquait 3.600 contrats de performance énergétique.