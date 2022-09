Meublés de tourisme : Airbnb et le Grand Annecy s'allient pour un tour de vis supplémentaire

En juillet dernier, le Grand Annecy et Airbnb étaient à la manœuvre en coulisses, en plein coeur de l'été, pour ajouter un autre tour de vis à la régulation des la location des meublés de tourisme. En vertu de ce nouvel accord, les hôtes de la plateforme (résidant sur 29 des 34 communes du Grand Annecy plus précisément) seront désormais tenus d'avoir un numéro d'enregistrement obligatoire.

Déjà en vigueur dans la commune centre d'Annecy depuis un an (mais aussi dans d'autres grandes villes de France comme Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse), cette règle oblige les hôtes à s'enregistrer, auprès des communes concernées, afin de pouvoir publier une annonce sur le site de Airbnb.

Une règle qui s'applique aux logements principaux et secondaires, "à partir du moment où le logement est loué en entier, il est obligatoire de s'enregistrer quelle que soit la durée", précise Airbnb.

Le Grand Annecy, qui regroupe 34 communes, compte environ 4.300 meublés de tourisme, sur environ 37.000 lits. Mais une grande majorité d'entre eux se trouve à Annecy même, puisque la ville recense à elle seule 3.300 meublés de tourisme.

"Il existe environ 1.000 meublés non-classés sur un total de 4.000, et ces derniers vont être obligés de se classer s'ils veulent demeurer dans le parc de tourisme meublé", avertit Frédérique Lardet, la présidente du Grand Annecy (ex-LREM et ralliée à une coalition de gauche de l'écologiste François Astorg, ndlr). Un travail a donc été mené avec Airbnb, mais le Grand Annecy l'a également mis en place avec Abritel.

Cette décision se situe en réalité dans le cadre d'une application plus ferme de la loi Elan de 2018, qui donne la possibilité aux communes de réguler la location de meublés de tourisme sur leurs territoires. Une possibilité qui est donnée uniquement dans les villes tendues où le changement d'usage est mis en place (le fait de déclarer que son logement, loué pour le tourisme plus de 120 jours, à une vocation autre que celle d'une habitation).

"Cette procédure d'enregistrement a pour objectif de faciliter les actions de contrôle des meublés de tourisme par les villes (telles que les vérification de la légalité des mises en location et du respect de la limite à 120 jours de location par an pour les résidences principales, ou les vérification des autorisations de changement d'usage pour la location de résidences secondaires etc)", annonce de son côté Airbnb, contacté par La Tribune.