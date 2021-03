Pourquoi Grenoble Ecole de Management veut devenir une business school à mission

Le vote a été unanime et entérine, selon la structure, « plusieurs dizaines d'années d'engagement sociétal ». S'il existait déjà en France une centaine d'entreprises à avoir franchi le pas, telles que la Maif, la Macif, Danone, ou Yves Rocher, Grenoble Ecole de Management (GEM) est devenue le 25 février dernier « la première Grande Business School française à s'engager statutairement pour devenir une société à mission ».

Ce nouveau dispositif, créé par la loi Pacte, permet à une entreprise de déclarer sa raison d'être à travers plusieurs objectifs sociaux et environnementaux, que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de ses activités, en mobilisant ses parties prenantes.

L'évolution a été porté au sein des statuts de l'école grenobloise, et votée à l'unanimité par son conseil d'administration. Cette nouvelle « qualité » ne change toutefois pas son statut intrinsèque, qui peut demeurer EESC (établissement d'enseignement secondaire consulaire), adopté lui-même en 2016.

Cette dénomination permettait déjà à l'école de devenir une structure autonome sur le plan juridique (s'apparentant à une société anonyme à but non lucratif), capable de faire entrer de nouveaux investisseurs, tout en conservant une part majoritaire pour la CCI de Grenoble (51%).

« Devenir une entreprise à mission constitue à la fois un point d'arrivée et de départ. Nous avions depuis 2013 amorcé un virage décisif, en prenant le statut d'EESC et en affirmant que l'école devait servir à jouer un rôle plus grand, qui était d'améliorer le bien-être de la société », explique le directeur général de GEM, Loïck Roche.