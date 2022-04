Pourquoi le Village by CA Centre France fait (lui aussi) ses premiers pas dans le métaverse

Alors qu' un «Metaverse College» devrait ouvrir ses portes à la rentrée prochaine dans le quartier de La Défense près de Paris, le Village by CA Centre France a été le premier à créer, dès février dernier, une série unique de NFT (non-fungible token, soit jetons non fongibles) aux couleurs de sa charte graphique, une première en France pour un accélérateur de startups.

"Ces NFT sont, en quelque sorte, des jumeaux numériques de goodies, destinés à remercier les différents acteurs, partenaires, collaborateurs, startups etc du réseau du Village by CA Centre France", explique Vincent Supiot.

L'agence de communication clermontoise Vingt Deux a ainsi créé un total de 150 NFT, qui prendront plusieurs visages : soit 2 cartes Platinium, 3 cartes Licorne, 5 cartes Maire, 50 cartes Start Up, 5 cartes Partenaires Gold, 15 cartes Partenaires Silver, 20 cartes Partenaires Bronze, 50 cartes Cartes Ambassadeur... Le tout pour le compte du Village by CA Centre France, qui les octroiera selon des critères définis afin de vivre ensuite leur vie de NFT dans ce monde, à mi-chemin entre le réel et le virtuel qu'est le metaverse.

Item limités, rares et en demande

Mais à quoi serviront-ils exactement ? "Un NFT, c'est littéralement un jeton numérique non fongible", reprend Damien Henriques. "On dit qu'un élément est non fongible quand on ne peut pas le remplacer ou le substituer par quelque chose d'autre, il a des propriétés uniques. La Joconde, par exemple, est non fongible : il n'en n'existe qu'une, elle est unique en son genre."

Vincent Supiot précise : "Le NFT est quelque chose de numérique, visuel, unique, authentique et dont on connaît clairement le propriétaire".

Pour une marque, ce serait donc "un nouveau moyen de communication, une nouvelle façon d'interagir avec le consommateur et ainsi de leur offrir une expérience unique et infalsifiable. C'est aussi une façon pour les marques de créer de la valeur sur les contenus qu'elles créent puisque par définition, un NFT est rare. Le NFT représente le nouveau territoire d'expression des marques et des entreprises."

Concrètement, Village by CA prévoit de donner les NFT produites à des personnes, qui pourront les donner à leur tour, les vendre, les conserver... Leur valeur pourra ainsi être déterminée par l'offre et la demande, en fonction de leur rareté, comme sur un marché boursier, pour l'art, les collections.

"Les tokens non fongibles sont des titres de propriété, créés sur la blockchain d'un item (physique ou digital)", précise Tristan Colombet, CEO d'Inovaa et de Turing 22. "En attachant un titre de propriété à un produit, celui-ci devient un actif unique, traçable et vérifiable".

Cet actif peut aussi se voir attribuer différentes fonctions : le NFT devient alors une sorte de clé numérique, capable de déverrouiller un certain nombre de privilèges pour son détenteur.

Le NFT est donc à la fois un actif liquide et traçable, qui peut représenter un sous-jacent unique mais aussi une clé d'accès. "Aujourd'hui les NFTs sont émis et vendus (phase appelée "mint") sous forme de "drops", parce qu'ils correspondent à toutes les caractéristiques d'une collection capsule : nombre d'item limités, rares et en demande", précise Tristan Colombet.

Nouveau territoire de marque

La démarche de Village by CA Centre France s'inscrit dans la volonté d'explorer un nouveau territoire de marque et d'exprimer les valeurs d'innovation, que soutient l'accélérateur de startups Village by CA.

"Le NFT est un premier pas vers ces nouveaux univers numériques que sont les métaverses." En se positionnant en tant "qu'early adopter", le Village by CA Centre France souhaite mettre en place une communication innovante autour de la création d'une série de NFT.

Au-delà de cette opération, le Village by CA Centre France, en coopérant avec l'agence Vingt Deux, une agence de communication spécialisée dans la création et la gestion de campagne de NFT et de stratégies de marque sur le metaverse, veut démontrer son caractère novateur à l'aube de nouveaux business, de nouveaux usages et de potentielles applications pour les entreprises.

"Fort d'une collaboration depuis la création du Village, notre agence, grâce à la création d'une charte graphique unique, est venu comme une évidence proposer de poursuivre l'aventure en proposant au Village by CA Centre France d'en exploiter l'originalité et le design via la création de NFT", complète Damien Henriques.

Reste à savoir si les entreprises de l'écosystème Village by CA, ainsi que celles gravitant autour de l'espace de coworking et de travail innovant Turing 22, emboîteront le pas pour conquérir le métarvers. Les trois partenaires parient qu'à l'instar de la révolution d'internet dans les années 2000, de nombreuses entreprises n'ont pas encore perçu le potentiel que cette nouvelle tendance représente, en termes d'opportunités de communication.

Les NFT seraient, selon ses soutiens, un levier en matière d'innovation et d'applications, pour toucher un public cible nouveau, créer des communautés, faciliter la créativité et inventer de nouveaux usages. Sur le principe des cartes Panini, des timbres ou des cartes Pokémon, les NTF peuvent être collectionnées, créer l'engouement et être un pan de l'économie de demain.