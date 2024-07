Surtourisme : l’Auvergne s’outille pour accueillir ses visiteurs tout en préservant ses volcans

Aujourd'hui, le sommet n'est accessible qu'à pied, via des chemins de randonnée balisés, ou par un train électrique à crémaillère... Il n'est, en effet, plus possible de monter en voiture sur le célèbre puy de Dôme, cela depuis 2010. Voilà le plus bel exemple des actions menées ces dernières années pour préserver au maximum le patrimoine et milieu naturels auvergnats. Car le volcan attire du monde, beaucoup de monde... L'an dernier, 650.000 visiteurs. Un chiffre en hausse constante. 7 millions de touristes ont ainsi pris le train du panoramique des Dômes, depuis sa mise en service il y a 12 ans.

Cette volonté politique et territoriale, portée par le Département et le Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne, a permis l'obtention du label Grand Site de France en 2008 pour le puy de Dôme puis, quelques années plus tard, pour toute la chaîne des Puys et ses 80 volcans. Le site est même classé au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 6 ans. Cette reconnaissance salue les aménagements réalisés et à venir pour concilier préservation des paysages et accueil des visiteurs.

« Avant 2012, 50.000 voitures et 7.000 bus montaient chaque année au sommet du puy de Dôme. Depuis, tous les parkings y ont été supprimés et les espaces revégétalisés. Nous militons pour un tourisme raisonné. Le panoramique des Dômes a une capacité maximum de 400 personnes par voyage », explique Marie-Anne Marchis, vice-présidente en charge du tourisme et du thermalisme au Conseil départemental du Puy-de-Dôme.

Le cratère du puy de Pariou inaccessible

Sur le reste de la chaîne des Puys, qui attire chaque année 1,5 million de visiteurs, d'autres mesures spécifiques ont aussi été prises ces derniers mois. Avec l'objectif de concilier tous les usages, mais aussi de protéger la biodiversité et sauvegarder les paysages. Ainsi, le sommet du puy de Côme est complètement interdit aux randonneurs depuis 2002.

Quant au puy de Pariou, rendu célèbre par la publicité de Volvic, c'est son cratère qu'il est désormais impossible de fouler depuis deux ans. Une décision, initiée par le Département, qui a été prise à cause notamment de la pression touristique exercée sur ce volcan très prisé des marcheurs. Avec plus de 140.000 visiteurs par an, il est, en effet, le deuxième volcan le plus fréquenté après le puy de Dôme.

« Les sols volcaniques sont sensibles à l'érosion provoquée par les intempéries et par le passage répété des promeneurs. Cela creuse le sol. Au-delà de la préservation des sites, il ne faut pas oublier que ces volcans appartiennent à des propriétaires privés qui mettent en jeu leur responsabilité en cas d'accidents », souligne Eve Alcaide, responsable développement et valorisation au syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne.

Eviter la sur-fréquentation

Les acteurs locaux tentent aussi de s'organiser afin de répartir les visiteurs et d'éviter la sur-fréquentation, surtout en été, sur les sites emblématiques du département. Cinq maisons de site, points d'accueil touristique, informent sur les différentes possibilités qu'offre le territoire.

« Nous avons noté une augmentation de la fréquentation depuis le Covid. Les touristes et les habitants du territoire ont eu envie de nature et de grands espaces. Notre stratégie est d'étaler ce tourisme, de faire en sorte que cela ne soit pas concentré uniquement sur certains sites. Il faut que cette activité économique irradie tout le territoire », souligne Marie-Anne Marchis.

Pour cela, le Département réfléchit, avec les acteurs locaux, à aménager l'accès d'autres puys, en rouvrant certains sentiers fermés ou en créant des escaliers... Et puis, il s'est lancé dans la création de 63 belvédères partout sur le territoire, pour offrir des points de vue sur la Chaîne des puys et la faille de Limagne afin de les découvrir sous différents angles.

Concilier les activités touristiques et agricoles

Dans un autre massif de ce parc naturel régional des Volcans, celui des Monts Dore qui comprend le plus haut sommet, le puy de Sancy, d'autres mesures ont été prises pour préserver l'espace naturel. La communauté de communes du massif du Sancy a, ainsi, décidé de mettre en place des aires de bivouac gratuites pour les randonneurs en itinérance. Cela doit permettre d'éviter les campements sauvages, interdits dans les deux réserves naturelles nationales du territoire, la Vallée de Chaudefour et Chastreix-Sancy.

« Deux premières ont été installées en 2022 et deux autres le sont cette année. Ce sont des espaces délimités pour que les marcheurs puissent planter leurs tentes. La problématique, ici, c'est la préservation de la nature mais aussi la cohabitation avec l'activité agricole », détaille Eve Alcaide.

Impossible de chiffrer le nombre de randonneurs sur ce massif mais ce tourisme n'est, en effet, pas toujours compatible avec les activités pastorales. Il faut donc réussir à faire coïncider les différentes pratiques : randonnée, pêche, trail, alpinisme, parapente...

« En été, c'est là qu'il y a le plus de fréquentation de touristes, mais c'est aussi là que les Salers ou les Aubrac sont en estives. Or, les sentiers de randonnée passent sur les parcelles d'agriculteurs. Il faut que les randonneurs le comprennent et respectent cette activité professionnelle et les troupeaux. Nous n'avons pas assez communiqué là-dessus, les visiteurs pensent que les volcans sont à tout le monde. Qu'ils sont en quelque sorte un « bien public ». Si les éleveurs sont trop embêtés, ils risquent de fermer l'accès à leurs terrains », explique Eve Alcaide du syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne.

Gardes-nature saisonniers en renfort

C'est pourquoi dans le cadre du plan pastoral territorial, une enveloppe est dédiée à la signalétique. L'ambition est de reproduire ce qui est déjà mis en place dans les Pyrénées. Des panneaux vont bientôt être installés dans le massif, afin de rappeler les bonnes pratiques et d'apporter de l'information sur les sentiers. Il sera notamment rappelé que les chiens doivent être tenus en laisse et que la cueillette ou le prélèvement sont interdits...

Cet été, une douzaine de garde-nature saisonniers viennent également renforcer l'équipe de six permanents afin de sillonner le parc régional. La garde républicaine est aussi mise à contribution avec des patrouilles à cheval.