Stationnement : à Ambilly, 6 000 habitants, un tarif environnemental se met en place

A Lyon, à Paris, à Bordeaux, à Grenoble... dans plusieurs grandes villes françaises, la question de la modulation des tarifs de stationnement, - en fonction de critères notamment liés à la taille/poids des véhicules, à leur niveau d'émissions polluantes, etc-, fait son chemin. À Lyon, par exemple, la mesure est opérationnelle depuis le début du mois de juin. Dans la métropole grenobloise, la tarification environnementale est en place depuis le mois de mars dernier.

Et en octobre prochain, elle le sera aussi à Ambilly, commune haut-savoyarde de 6.500 habitants. Preuve, s'il en fallait une, que le sujet de la mobilité en ville, n'interroge pas uniquement les grandes villes.

Pour les habitants et les visiteurs de cette commune frontalière de la Suisse, c'est une petite révolution. Jusqu'ici habitués aux quelque 600 places de stationnement de la ville, toutes gratuites, ils vont désormais devoir mettre la main au portefeuille pour garer leur véhicule. Mais pas tous au même niveau.

Après trois réunions de concertation, le conseil municipal a voté il y a quelques jours, non seulement la mise en place, dès le 1er octobre prochain, du stationnement payant donc mais aussi un barème de tarifs adossé à la puissance fiscale des véhicules. Cela ne concerne pour le moment que les abonnements, le stationnement ponctuel sera, lui, facturé le même prix pour tous.

« Pour le moment, en tout cas », précise le maire Guillaume Mathelier (socialiste), élu depuis 2018 et candidat suppléant (non élu) du NFP aux dernières élections législatives (4e circonscription de Haute-Savoie). Il se dit ouvert à une application sur le stationnement ponctuel dès lors que les solutions techniques le permettront.

« Nous avons choisi une modulation des tarifs appuyée sur la puissance fiscale, même pour les véhicules électriques car ceux-là sont aussi de plus en plus gros. Or, cela a un coût pour la collectivité : nous devons prévoir des places plus grandes, rehausser les trottoirs et les passages piétons pour sécuriser les piétons (notamment les enfants) qui sont beaucoup moins visibles depuis ces grosses voitures. Tout cela crée du dérèglement en ville alors que nous devons aller vers l'apaisement », justifie Guillaume Mathelier.