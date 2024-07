Péage en flux libre : l’autoroute de demain fait son chemin dans l’Allier

C'est un tronçon de 88 kilomètres, entre Montmarault dans l'Allier et Digoin en Saône-et-Loire. Cette autoroute A79 a été convertie au « flux libre » il y a un peu plus d'un an et demi, en novembre 2022. Depuis cette date, elle est toujours payante, bien sûr, mais les automobilistes ne règlent plus aux barrières de péages classiques. Ces barrières physiques ont été remplacées par des portiques munis de caméras et de capteurs intelligents, qui lisent et identifient les plaques d'immatriculation et les badges de télépéage.

Le montant est calculé automatiquement, une fois retracé le trajet du véhicule sur l'autoroute. Pour le véhicule, plus besoin de s'arrêter. L'automobiliste a, en revanche, 72h pour payer son trajet. Sinon, il se voit infliger une pénalité de 10 euros à régler dans les 15 jours, 90 euros au-delà.

Ce système « en flux libre » est une transformation majeure dans les habitudes de paiement et nécessite un temps d'adaptation. Les débuts ont donc été un peu compliqués. L'an dernier, 5% de trajets ont abouti à un non-paiement.

« L'année dernière était une année d'apprentissage. Nous sommes désormais, depuis le début de l'année, à moins de 1% de non-paiement au-delà des 72h. Cela montre une meilleure compréhension du fonctionnement. Nous avons beaucoup communiqué, envoyé des courriers pédagogiques pour les usagers qui prenaient l'autoroute pour la première fois, mis en place un centre d'aide et d'assistance de 25 personnes... », précise Pierre Méau, directeur péage chez APRR, le concessionnaire de l'autoroute.

11 millions de trajets effectués sur l'A79

Le concessionnaire ne souhaite pas indiquer le nombre d'indemnités payées par les automobilistes contrevenants. Mais il précise que c'est une proportion assez faible, au regard des 11 millions de trajets effectués sur cet axe depuis novembre 2022. Reste que cela a suscité la colère de certains usagers.

« La nouveauté crée toujours des mécontents, mais cette autoroute A79 est plutôt empruntée par des utilisateurs fréquents, donc ils sont tous désormais au courant et habitués. On risque maintenant d'assister à un effet d'entraînement. Car les automobilistes vont exiger ce service, qui permet de ne pas perdre de temps et de fluidifier le trafic, sur les autres axes. Cela peut devenir un standard, non pas pour des questions réglementaires, mais d'attente des clients », analyse Arnaud Aymé, spécialiste transport chez Sia Partners.

Dans un souci « d'amélioration continue », APRR va rajouter dès cet été une quarantaine de panneaux d'affichage supplémentaires, notamment aux entrées et sorties de l'autoroute. Cela viendra compléter les 72 déjà présents tout au long du tronçon. Certains préviendront les automobilistes d'un nouveau mode de paiement, tout juste mis en place.

Paiement chez les commerçants

Depuis fin juin, il est en effet possible de payer son trajet dans le réseau des buralistes et des commerces de proximité équipés de la solution de paiement Nirio (groupe FDJ). Il suffit de donner son numéro de plaque d'immatriculation au commerçant et de régler en espèces ou par carte bancaire. Ainsi, 4.000 commerces sont déjà équipés, 10.000 le seront d'ici la fin d'année. Il existe, donc, désormais cinq modes de paiement accessibles, avec le télépéage, le paiement en ligne, le paiement en borne sur les aires et parkings (16 disponibles) mais aussi une facturation automatique après inscription de sa plaque sur le site internet du concessionnaire.

« Aujourd'hui, nous avons 65% des usagers de l'autoroute qui sont abonnés au télépéage. Sur les 35% restants, 8 sur 10 payent en ligne sur le site. Nous avons donc un peu plus de 5% des clients qui s'arrêtent sur les bornes, soit parce qu'ils préfèrent payer en liquide, ou bien parce qu'ils ne sont pas adeptes d'internet. Nous complétons notre offre pour cette typologie d'usagers », explique Pierre Méau.

Des entrées sans ticket dans la région lyonnaise

Soutenu par le précédent gouvernement, le système de flux libre a vocation à se développer dans l'hexagone. Depuis mi-juin, les barrières de péages de l'A13 et de l'A14, entre Paris et la Normandie, sont en train d'être progressivement retirés. Le site du Ministère de la Transition Ecologique vante un modèle « vertueux, sûr et plus écologique ». Il existe déjà depuis plusieurs années dans de nombreux pays, notamment en Norvège, au Brésil mais aussi au Portugal ou en Autriche.

Selon le concessionnaire APRR, ce système « contribue à fluidifier la circulation sur l'autoroute et à réduire les risques d'accident et les émissions de carbone grâce à la suppression des barrières ». Un enjeu majeur alors que le transport est devenu au fil des ans le premier émetteur de carbone (30% des émissions) et que les déplacements routiers génèrent à eux seuls 94,9% de ces émissions.

Pour l'autoroute A79, cette technologie a aussi permis de diminuer l'artificialisation des sols grâce à des infrastructures de péage réduites. APRR estime que 16 hectares de nature ont ainsi été épargnés grâce à l'absence de gares de péage.

Précurseur avec cette autoroute, le concessionnaire en est persuadé : le flux libre sera la « norme autoroutière » de demain. Il prévoit d'ailleurs de développer le système en Auvergne-Rhône-Alpes, mais dans une version allégée, sur les axes Lyon-Chambéry, Lyon-Grenoble ou Lyon-Annecy.

« C'est le sens de l'histoire. Mais pour le moment, nous sommes sur une approche progressive pour permettre aux automobilistes de se familiariser avec cette nouvelle technologie. Nous équiperons plus de la moitié de notre réseau AREA avec des entrées sans ticket d'ici 2026. Les plaques d'immatriculation ou les badges de télépéage seront scannés à l'entrée de l'autoroute, sans barrière de péage. Le paiement, lui, s'effectuera de manière traditionnelle. Cela se fait déjà sur l'axe Chambéry-Annecy. Nous passerons en 100% flux libre dans un second temps », détaille le directeur péage chez APRR.

Déploiement du flux libre au compte goutte

Pour Arnaud Aymé de Sia Partners, ce système de flux libre ne va, en effet, pas se généraliser tout de suite. Le déploiement se fera au compte goutte. Au-delà de la pédagogie nécessaire à faire auprès des usagers, il y aussi des enjeux financiers. Cela demande, en effet, beaucoup de travaux ainsi que le déploiement de systèmes informatiques spécifiques.

« Ce sont des volumes d'investissements importants. Et cela ne rapporte rien aux concessionnaires d'un point de vue financier puisqu'aujourd'hui les barrières de péage sont automatisées. Il y a peu de personnel. Ce nouveau dispositif nécessite aussi de demander à l'Etat des dérogations pour des panneaux de signalisation spécifiques pour rappeler aux automobilistes de payer », précise l'expert.

Et puis, en France, certains réseaux sont interconnectés et dépendent de plusieurs concessionnaires autoroutiers, ce qui complexifie la donne. Il est donc impossible de dire si et quand la France basculera en 100% flux libre.