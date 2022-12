Transports en commun : à Lyon aussi, le prix des abonnements et tickets TCL augmentera en 2023

C'est décidé : l'abonnement mensuel aux TCL va augmenter de trois euros tandis que le ticket unique passera de 1,90 euros à deux euros, à partir de début 2023. Bruno Bernard, président de Sytral Mobilités, l'avait annoncé fin novembre au micro de BFM Lyon et le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités vient de le voter aujourd'hui.

Une hausse des prix qui fait écho à celle du Pass Navigo, qui a pris +11,8%, à Paris ou de l'augmentation des tarifs dans les TER régionaux (de 8% pour les billets occasionnels, et de 2,95% pour les abonnements). Pour ces collectivités, la justification est la même : impossible de maintenir les mêmes tarifs avec la hausse des prix de l'énergie qui se répercute sur les transports.

A Paris, l'État a accepté de débloquer 200 millions d'euros pour limiter l'augmentation. Une somme qui fait partie d'une enveloppe totale de 300 millions d'euros pour aider les autorités organisatrice de la mobilité (AOM) en 2023. Il reste donc 100 millions d'euros pour les autres AOM hors Île-de-France. "On espère une dizaine de millions pour combler une partie du surcoût énergétique de 2023, mais ça ne règle rien à long terme", a avancé Bruno Bernard lors du conseil d'administration de Sytral Mobilités.

Les abonnements gratuits, jeunes et solidaires ne bougent pas

En octobre, les TCL comptaient 458.000 abonnés. "Pour 57% d'entre eux, il n'y aura pas d'impact tarifaire", assure Bruno Bernard.

En effet, 67.000 personnes bénéficient d'un abonnement gratuit qui sera maintenu. Les 115.000 abonnements jeunes 18-25 ans et les 80.000 abonnements solidaires n'augmenteront pas. En prenant cette mesure, le Sytral a ainsi renoncé à l'équivalent de 25 millions d'euros de recettes cette année.

Le plein tarif augmentera donc de trois euros, soit une hausse "contenue" à 3,3%, après une première augmentation de 1,7 % en janvier dernier. "C'est significatif, mais c'est plus raisonnable que l'augmentation de 9 euros en île-de-France", tacle le président de Sytral Mobilités. Les cars du Rhône et Libellule vont eux aussi connaître une augmentation similaire à celle des TCL.

Lors du conseil d'administration, certains élus n'ont pas manqué de pointer la perte globale de pouvoir d'achat pour les ménages que cette hausse n'arrangera pas, ainsi que le fait que cette hausse intervienne alors qu'on constate une "dégradation du réseau TCL" avec certains bus supprimés ou les pannes à répétition de la ligne de métro B.

910 millions de recettes prévues en 2023

Cette hausse "modérée" se justifie donc "pour continuer a avoir une garantie d'investissement." Car concernant également le budget primitif 2023 voté à ce jour, Sytral Mobilité prévoit en effet 646,9 millions d'euros rien qu'en dépenses de fonctionnement (les charges d'exploitation des réseau), ce qui représente une augmentation de 12,5%. "C'est considérable", commente Bruno Bernard.

Une partie est imputable au renforcement de l'offre des cars du Rhône, prévu pour septembre 2023 et le reste provient "essentiellement de l'inflation et des coûts énergétiques". Sytral Mobilités attend en effet une hausse de 40 millions d'euros des dépenses pour 2023 et de 20 millions pour 2022.

Les dépenses d'équipement (investissement) s'élèveront quant à elles à 479,1 millions d'euros, avec notamment, des projets phares pour la nouvelle majorité comme l'automatisation du métro B en cours qui rencontre des dysfonctionnements mais aussi de nouvelles lignes de tramways (T6, T9 et T10) ainsi qu'un bus à haut niveau de service (BHNS).

"Comme nous sommes en bonne santé, nous améliorons l'offre avec des ambitions, donc cela augmente le déficit de fonctionnement et nous avons besoin d'avoir des recettes nouvelles dans les années qui viennent", justifie Bruno Bernard.

Il est ainsi prévu de réaliser 910 millions d'euros de recettes de fonctionnement en 2023, avec trois composantes : un versement mobilité "dynamique" (465,8 millions d'euros), les recettes commerciales, en tenant compte des augmentations de tarifs (265,2 millions d'euros soit 29% des recettes) ainsi que la contribution des collectivités membres (179 millions euros).

Le Sytral compte notamment récupérer 6 à 7 millions d'euros supplémentaires chez les usagers avec cette nouvelle tarification, mais également du côté des entreprises, avec l'augmentation du versement mobilité à un taux de 2 % (depuis septembre dernier) ainsi qu'à une rallonge de 10 millions d'euros de la subvention versée par le Grand Lyon au Sytral.

La dette devrait, quand à elle, atteindre les 915 millions d'euros en fin exercice.