Avec trois nouvelles lignes à Lyon, la compagnie Wizz Air renforce ses positions sur le marché européen du low cost

La compagnie aérienne low cost hongroise Wizz Air passe de deux à cinq destinations au départ de Lyon. Elle exploitait jusqu'à présent deux lignes à destination de Bucarest et Cluj (Roumanie), auxquelles s'ajoutent donc Cracovie (Pologne), Tirana (Albanie) et Rome-Fiumicino (Italie), ouvertes en septembre. Sur ces cinq lignes directes, quatre sont sans concurrence au départ de Lyon (Cluj, Bucarest, Cracovie, Tirana).

Lyon, une brique pour se développer en France

"Wizz Air est importante pour nous parce qu'elle ouvre des implantations nouvelles. C'est une compagnie stratégique pour l'aéroport de Lyon car elle nous apporte une croissance", assure Pierre Grosmaire, directeur marketing et commercial de Lyon Aéroports.

Un intérêt partagé : "La France est très importante pour notre réseau", ajoute Adria Rabassa, responsable du développement du réseau chez Wizz Air.

Très présent en Europe centrale et de l'Est, la compagnie aérienne lancée en 2004 vise maintenant l'Europe occidentale. En France, elle est implantée dans six aéroports français (Lyon, Bâle-Mulhouse, Grenoble, Nice, Paris-Beauvais et Paris-Orly) mais doit encore se faire connaître du grand public.

"Wizz Air est peu connue en France et à Lyon. Une grosse partie du réseau est en Europe centrale puis occidentale (Londres, Madrid, Vienne). Nous arrivons en France et en Espagne", admet Adria Rabassa.

La compagnie est présente en tout dans 55 pays avec 1.000 routes. En tout, 51 routes à destination de 16 pays sont en France, soit 5% du réseau total de Wizz Air.

100.000 passagers attendus dans les années à venir

La compagnie aérienne low-cost a commencé à s'implanter à Lyon en 2016. Avant le Covid, Wizz Air à Lyon transportait environ 20.000 passagers, et en fait désormais voyager 70.000, avec l'ambition d'atteindre les 100.000 passagers au cours des années à venir. Pour atteindre cet objectif, Wizz Air compte notamment augmenter la fréquence de certains vols, comme Bucarest ou Rome.

En 2021, Wizz Air aura transporté 21,7 millions de passagers en tout. A noter que 65% de sa clientèle visite des amis ou de la famille et 20% se déplace pour le tourisme, le reste étant composé notamment de la clientèle business.

Aussi, la proximité avec Grenoble, autre base de Wizz Air, n'empiète pas sur le marché de Lyon. "Grenoble c'est pour le ski, et Lyon c'est toute l'année", explique Adra Rabassa.

Challengée comme l'ensemble des compagnies sur la décarbonation de l'industrie, Wizz Air compte en premier lieu sur sa flotte d'avions neufs pour diminuer ses émissions de gaz à effets de serre (GES). Les biocombustibles, comme l'hydrogène déjà présent à titre d'expérimentation à l'aéroport de Lyon, occupent encore une part faible dans la consommation de Wizz Air, mais sont amenés à s'améliorer avec, en ligne de mire, les cibles fixées par l'Europe. La compagnie hongroise possède à l'heure actuelle 171 avions, et vise à terme une flotte de 500 appareils.