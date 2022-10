Pourquoi l’américain UPS investit 12 millions à Lyon Saint-Exupéry (tout en préparant la livraison du dernier kilomètre)

C'est un nouveau bâtiment de 3.000 m2, situé en plein coeur de la zone aéroportuaire de Lyon Saint-Exupéry, qui vient d'être inauguré ce mardi.

En venant remplacer ses locaux historiques d'à peine 800 m2, établis depuis 1985, ce nouveau hub accueillera les 90 collaborateurs (directs et indirects) du service de messagerie américain United Parcel Services (UPS), déjà présents sur le site.

Avec en premier lieu, des promesses de faible consommation grâce à une meilleure isolation du bâti (avec une réduction de 33% ses émissions de CO2, de 40-50% sa consommation d'eau et de 20 à 25% sa consommation d'énergie). Mais aussi l'ambition de doubler ainsi ses capacités de traitement de colis et de (re)positionner l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry comme une plateforme stratégique, dans sa conquête des marchés internationaux.

Car Lyon Saint-Exupéry joue déjà un rôle clé dans la stratégie du transporteur, puisqu'il est connecté directement à son réseau international, et notamment à sa plateforme européenne de Cologne en Allemagne, qui se charge ensuite de rédiger les flux à l'échelle européenne et mondiale.

"Nous desservons, depuis Lyon, à la fois les marchés européens, les Etats-Unis et l'Asie, tandis que Lyon est notre second pôle français après l'Ile-de-France, et devant Marseille, Rennes, Bordeaux et Toulouse", confirme Franck Edeline, directeur des opérations d'UPS France à La Tribune, qui glisse que 27 tonnes par jour transitent actuellement par la rotation quotidienne entre Cologne et Lyon Saint-Exupéry.

Avec tous types de marchandises "urgentes" à transporter : des produits et matériels médicaux comme les vaccins Pfizer, acheminés durant le Covid exclusivement par UPS sur la voie aérienne, à des produits destinés à l'industrie, l'aéronautique, etc...

De 1.800 à 3.000 colis par heure

Lorsqu'un colis décolle de Lyon, il peut ensuite être réceptionné (en mode express) sous 24 heures en Europe ou à Newark (Etats-Unis), ou sous 48 heures pour les reste des Etats-Unis. A l'inverse, une fois réceptionné dans la capitale des Gaules, il peut ensuite être redirigé vers le Jura et le Doubs via Besançon, la Bourgogne via Dijon, mais aussi vers l'ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Et désormais, ce nouveau hub, qui aura nécessité un investissement en propre de 12 millions d'euros (comprenant de nouveaux équipements, ainsi que des loyers reversés, pour une période de 10 ans à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, qui demeure le maître d'œuvre de sa plateforme aéroportuaire), lui permettra de massifier encore davantage ses flux.

Jusqu'ici, près de 1.800 colis par heure et d'un poids moyen de 10 kgs étaient déjà traités : un chiffre qui passera donc bientôt à un rythme de 3.000 colis par heure, grâce à de nouveaux équipements et notamment à l'automatisation d'une partie de son parc.

"Nous avons opté pour la mécanisation, qui nous permettent de remplacer des équipements comme des rollers mécaniques qu'il fallait auparavant pousser, afin d'améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs. Cela nous permet aussi de faire des départs directs de Lyon-Saint Exupéry, sans passer nécessairement par notre plateforme routière de Lyon-Jonage pour une partie des envois", glisse Franck Edeline.

De quoi soutenir "une croissance sereine" au cours des 10 prochaines années.

Une croissance à deux chiffres et une transition à amorcer

Pensé bien avant la pandémie, ce projet aura été, en quelque sorte, confirmé par les évolutions du e-commerce et des modes d'achats en ligne, enregistrés depuis la crise Covid.

"Notre activité durant la crise sanitaire a été très forte car beaucoup de nos clients, qui n'avaient jusqu'ici pas de site internet, ont commencé à ouvrir leur propre site marchand", observe le directeur des opérations d'UPS France.

Résultat ? UPS, qui s'inscrit en tête de liste du top 10 des compagnies mondiales du fret aérien, n'aura pas cessé ses liaisons durant la crise, comptant sur sa propre flotte d'avions cargo. "Nous avons connu une croissance folle durant deux ans, suivie d'un petit fléchissement pour retrouver finalement une tendance normale, avec une croissance à deux chiffres", ajoute-t-il.

Selon les résultats annoncés par le groupe américain en février dernier, son chiffre d'affaires a en effet augmenté de +15 % sur l'exercice 2021, atteignant 97,3 milliards de dollars, tandis que les deux premiers trimestres de 2022 s'inscrivaient à nouveau en hausse de +6,4% et +5,7 % par rapport à l'année précédente.

Cet investissement lui permettra aussi plus largement de commencer à s'inscrire dans son objectif de neutralité carbone à horizon 2050, qui sera complété par d'autres dispositions à venir, notamment sur la scène lyonnaise concernant le sujet de la livraison du dernier kilomètre.

Car après avoir exposé à l'exposition universelle de Dubaï son prototype de eQuad électrique destiné à assurer les livraisons du dernier kilomètre et développé par l'anglais Fernhay, UPS en a commandé 3 modèles pour Lyon, et 7 autres modèles pour sa plateforme de Saint-Ouen.

Par ailleurs, le transporteur a déjà déployé une quarantaine de camionnettes électriques au sein d'une parc pilote à Londres et à Paris, principalement des utilitaires de 14m3, fournis par une autre société anglaise (Arrival) et attend une nouvelle commande de 80 unités qui ont pris un peu de retard et seront finalement livrés d'ici fin 2023. Le groupe avait plus largement annoncé en mai dernier qu'il s'engagerait à acheter jusqu'à de 10.000 camionnettes Arrival, sans qu'un horizon ne soit précisé.

Du côté des gros porteurs, UPS avait fait partie des précurseurs en passant également une commande de 127 véhicules électriques lourds à la société Tesla en 2017, en vue de fournir en premier lieu le marché américain. Et désormais, les premières livraisons sont désormais en vue.

"Nous attendons de voir le retour sur expérience qui va pouvoir être fait", mesure Franck Edeline, qui indique que le groupe a choisi de privilégier les mobilités électriques, même s'il demeure également "ouvert" aux autres solutions comme l'hydrogène.

Quel visage pour la livraison du dernier kilomètre ?

Afin de préparer la livraison du dernier kilomètre au sein des ZFE comme Paris et Lyon, le groupe s'est donc mis en ordre de bataille. "On avait annoncé un zéro diesel pour Paris à compter de 2024, et Lyon étant juste derrière, ce seront les deux premières villes sur laquelle nous allons agir, en développant justement les eQuads et les véhicules Arrival".

Si le montant de l'investissement nécessaire à ce sujet n'a pas encore été dévoilé, Franck Edeline précise que sur le périmètre de Lyon, 90 des 140 véhicules nécessaires aux rotations du premier ou dernier kilomètre seront électriques à horizon 2024, "le reste continuera probablement de rouler au diesel sur des secteurs plus éloignés."

UPS a également signé un partenariat avec Watea, la filiale du groupe Michelin qui propose des contrats de location de véhicules utilitaires avec des services (installations de bornes clés en main, solutions de maintenance) pour la mobilité électrique. "Nous sommes notamment intéressés par les aspects de maintenance car c'est un point qui va devenir un enjeu pour l'exploitation des véhicules électriques à l'avenir".

A l'heure où l'industrie des transports continue de peser sur la cible de réduction de l'empreinte carbone de la France, le visage (et la demande) pour la livraison express sera-t-il encore le même demain ?

"Nous avions déjà entamé, en plus de notre service Express, un service de livraison Standard qui permet de passer par la route et qui est moins cher et moins rapide, où nous laissons le client juger du besoin de rapidité ou non. On s'aperçoit qu'une forte tendance à ce type d'économies s'était dessinée durant le Covid mais depuis, le service Express revient en force, car les magasins sont eux-mêmes à flux tendus en matière de stocks", ajoute-t-il.