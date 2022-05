Départs du Pont de l'Ascension : l'aéroport de Lyon touché lui aussi par la panne informatique d'Easyjet

Des passagers laissés sur le tarmac après avoir enregistré et passé les contrôles de sécurité, ou d'autres rencontrant des vols annulés à leur arrivée à l'aéroport... Ce jeudi, les vacanciers qui comptaient embarquer au sein d'un vol Easyjet au départ de Lyon Saint-Exupéry auront eux aussi expérimenté, comme d'autres milliers de voyageurs à l'échelle européenne, une douche froide.

Car en raison d'une grande panne informatique ayant touché la compagnie low-cost ce jeudi, ce sont près de 200 vols qui ont ainsi du être annulés, et ce, au premier jour du Pont de l'Ascension, alors qu'une portion des Français se préparaient à partir en long week-end.

« Nous nous excusons auprès de tous les clients dont les vols ont été affectés par des problèmes de système informatique », a annoncé la compagnie sur les réseaux sociaux, évoquant une « panne informatique ».

Bien que la majorité des vols concernés s'affichaient au départ du Royaume-Uni, la France n'a pas été épargnée, notamment à travers les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, de Toulouse, Nice mais aussi de Lyon.

Lyon, un hub Easyjet avec 47 destinations désservies

Dans la capitale des Gaules justement, où la compagnie Easyjet opère habituellement 47 destinations au départ du terminal 1 (livré en 2017 et dédié aux compagnies low-cost), ce seraient notamment les vols pour Rome, Londres, Porto ou encore Bordeaux ou Toulouse, qui auraient été concernés, d'après les premières remontées des passagers au sein des réseaux sociaux et médias locaux.

Contactée, la compagnie Easyjet n'a cependant pas délivré de précisions concernant le nombre de vols et les destinations concernées par cet incident.

Elle précise seulement à La Tribune "qu'une vingtaine de vols" en lien avec la France ont été concernés, par un problème informatique qui a été résolu "en quelques heures". Toujours selon la compagnie, celle-ci prévoit d'opérer à nouveau près de 1.700 vols quotidiens dès ce vendredi, mais précise "qu'un petit nombre d'entre eux" étaient encore ce matin affectés par les conséquences de cet épisode, tout en ajoutant "qu'aucune annulation n'avait été enregistrée pour la France" dans la matinée.

Concernant les conditions de remboursement des vols concernés, Easyjet affirme que ses clients "ont été informés et ont eu la possibilité de faire une nouvelle réservation ou de se faire rembourser". Toutefois, une passagère contactée par BFM Lyon affirmait ce mardi que son vol de retour Rome-Lyon n'était pas considéré comme échangeable ou remboursable par la compagnie.

Cet épisode intervient alors que la compagnie Easyjet, qui constate, comme l'ensemble des compagnies low-cost une forte reprise du marché du transport aérien post-crise sanitaire, avait déjà enregistré près de 200 annulations en un week-end au mois d'avril en raison de la flambée des cas de Covid au sein de ses équipages.

Pour rappel, Lyon Saint-Exupéry était devenu la troisième base française de la compagnie Easyjet en 2008. A l'occasion de l'anniversaire de ses 10 ans d'implantation en 2018, elle comptait alors 2,9 millions de passagers transportés (depuis et vers Lyon) et un effectif de 300 employés et 7 avions basés sur place.