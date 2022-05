Téléphérique de l'Ouest lyonnais. A la suite de la concertation, le projet est finalement abandonné

Clap de fin pour le projet de transport par câble dans l'Ouest lyonnais, entre Francheville et Lyon. Bruno Bernard, président de Sytral Mobilités et de la Métropole de Lyon l'a annoncé ce mardi, sur Twitter. Ce projet avait suscité de vives prises de position chez les maires de l'opposition, dont les communes se trouvaient sur le tracé. Pourtant, l'Ouest lyonnais a besoin de solutions de transport pour être désengorgé et désenclavé. Sytral Mobilités annonce déjà travailler sur d'autres solutions, moins clivantes. Fin 2021, ce projet avait pourtant été lauréat d'un appel à projet lancé par le gouvernement concernant les transports collectifs, avec une éventuelle enveloppe de 7 millions d'euros à la clé.