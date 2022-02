Sytral : pourquoi le projet d'allotissement suscite une levée de boucliers sur le réseau lyonnais TCL

Journée noire annoncée ce mercredi 9 février dans les transports lyonnais. Réunis en intersyndicale, les syndicats CGT, FO, Unsa et CFDT des Transports en commun lyonnais (TCL) ont lancé un appel à la grève, suivi par 1.100 agents. La raison : depuis 1993 et jusqu'en 2024, Keolis exploite l'ensemble du réseau, via une délégation de service publique du Sytral. Mais après cette date, le marché pourrait être découpé en plusieurs lots et donc plusieurs délégataires à travers une mesure d'allotissement qui ne fait pas l'unanimité.