Aéroports locaux : Chambéry Savoie Mont Blanc met déjà sur le cap sur l'hiver, avec le retour de la compagnie Jet 2

Tout au long de l'année 2020, l'aéroport de Chambéry Savoie Mont Blanc est resté ouvert. Mais sur une portion de cet exercice si particulier, ses services ont été dédiés à l'évacuation sanitaire de malades de la Covid-19 vers d'autres régions.

Au total, ce sont 22 vols sanitaires qui ont transféré 44 passagers vers des établissements hospitaliers à même de les soigner, précise Mylène Leuly, la directrice de l'aéroport de Chambéry Savoie Mont Blanc.

Mais il s'agissait là d'une activité exceptionnelle : car habituellement, l'aéroport savoyard se pose comme le 3ème aéroport d'aviation d'affaires en Europe, mais également comme une plateforme de vols commerciaux, accueillant principalement trois compagnies aériennes (British Airways, Flybe et Transavia).

Mais comme ses voisins, 2020 aura été une année particulièrement difficile à boucler.

L'aéroport local a d'abord pâti du premier confinement de mars 2020, qui a commencé par mettre un terme, de manière anticipée, à sa saison de l'hiver 2019-2020 qui était déjà entamée. Ses vols commerciaux auront ainsi chuté de -49% l'an passé, ne pouvant compter que sur le tout début 2020.

Mais ce sont surtout les nouvelles restrictions sanitaires décidées à la fin de l'année dernière, et notamment la fermeture des remontées mécaniques qui auront ainsi sonné le glas de l'ensemble de sa saison hivernale :

Résultat ? L'aéroport aura accueilli à peine la moitié de son volume habituel en 2020, soit près de 106.000 voyageurs.

Quid du regard porté désormais sur la reprise de l'activité, à l'heure où le trafic aérien frémit de nouveau pour les vacances d'été ?

Si Chambéry Savoie Mont Blanc n'a pas prévu de bousculer ses plans pour se porter sur la saison estivale qui démarre, l'aéroport regarde les tendances de près, et espère surtout une saison d'hiver meilleure que la précédente, malgré les incertitudes sur les questions sanitaires qui demeurent :

« Nous sommes sur du tout ou rien, analyse Mylène Leuly. Dès que les passagers peuvent se déplacer, ils veulent absolument venir profiter des espaces et du grand air qu'offre la montagne, et retrouver les plaisirs du ski dont ils ont été privés depuis plus d'un an. »