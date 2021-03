RER à la lyonnaise : un dossier qui illustre l’avant-match des régionales ?

C'est un dossier vieux d'une dizaine d'années, mais qui semblait en bonne passe de se concrétiser. Car sur le papier, ce projet de « RER à la lyonnaise », qui ambitionnait d'apporter des réponses concrètes aux enjeux de mobilité à l'échelle de l'aire métropolitaine lyonnaise, semblait (et semble toujours) partagé par tous.

Car en reliant 74 communes de l'aire urbaine lyonnaise (dont 35 situées sur le territoire de la métropole) et leurs 3 millions d'habitants au moyen d'une tarification intégrée pour les transports ferroviaires, de cadencements et plages horaires élargies (ainsi que dans un second temps, d'infrastructures permettant d'augmenter les flux journaliers comme le doublement des voies St Fons - Grenay), ce projet visait non seulement à améliorer la durée des trajets domicile-travail, mais aussi à désengorger les axes routiers.

Le tout, dans un contexte de renforcement progressif de la future ZFE (zone à faibles émissions) instaurée au sein de la métropole lyonnaise, qui devrait monter en puissance jusqu'en 2026.

Lire aussi : Logistique urbaine : Lyon planche désormais sur un nouveau schéma « ZFE compatible »

Et si aujourd'hui, ces 200 représentants de la société civile, élus et chefs d'entreprises issus du bassin lyonnais se sont lancés dans une lettre ouverte, c'est qu'ils estiment que le dossier n'avance pas assez vite, mais aussi, qu'il n'est pas suffisamment porté collectivement et politiquement.

Un consensus politique, mais...

« Lors des dernières élections métropolitaines à Lyon, un large consensus s'est dégagé en faveur de l'idée d'un RER à la lyonnaise. Nous étions confiants car cette question était un enjeu partagé par l'ensemble des candidats », affirme le collectif REM Lyon.

Soutenu officiellement par le président EELV de la métropole lyonnaise Bruno...