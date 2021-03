"Un désir de voyage qui n’a jamais été aussi fort depuis la 2e guerre mondiale" (Logis Hôtels)

Fondé il y a près de 70 ans, juste après la guerre, avec la mission « d'accompagner la modernisation de l'hôtellerie familiale et rurale en France », il semble que 2020 ait signé un nouveau virage pour Logis Hôtels (ex-Logis de France). Alors qu'elle représente déjà près de 20% du parc hôtelier français, cette chaîne de 2.300 restaurateurs-hôteliers indépendants (dont 2.100 en France 344 en Auvergne Rhône-Alpes) a su tirer son épingle du jeu pendant la crise, alors que le tourisme et les déplacements étaient au plus bas.

En se posant comme « le seul acteur associatif de ce marché » avec ses différentes marques (Logis hôtel, Citotel, Urban Style, l'Exception logis, Auberge de Pays), Logis Hôtel propose des hébergements allant de la moyenne gamme, aux segment premium.

Et il a également choisi de prendre, durant cette crise, un positionnement qui pourrait être vu comme à « contre-courant ». Car lors du premier confinement, il a demandé à ses établissements adhérents de rester ouverts « en vue de redémarrer plus rapidement, mais aussi de continuer à accueillir différents types de clientèles », explique son directeur général, Karim Soleilhavoup.

Son réseau a en effet reçu des professionnels situés en première et seconde ligne (personnel de santé, transporteur routier, technicien réseau, etc) et a demandé à ses établissements plus ruraux de faire de la vente à emporter. « Nous avons fait le...