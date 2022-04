Métropoles vs départements : les 10 chiffres à retenir, qui démontrent que l'écart se creuse en AURA

FOCUS. Entre les 73,03% obtenus par Emmanuel Macron au sein de la Métropole de Lyon (et même 79,80% à Lyon intra-muros), les 78,74% à Grenoble, 71,68 % à Clermont-Ferrand, tandis qu'en Haute-Loire, le match a été beaucoup plus serré, à 50,16% contre 49,84%... Ce second tour aura traduit, dans l'ensemble des 12 départements d'Auvergne Rhône-Alpes, un vote de la Macronie globalement en recul, une poussée inédite des scores du Rassemblement national, et aussi une fracture territoriale plus forte. Zoom sur les 10 chiffres à retenir.