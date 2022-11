A Lyon, les banques qui prêteront à la Ville devront intégrer des critères « éthiques »

Les banques qui proposeront une offre de prêt à la Ville de Lyon devront maintenant elles aussi répondre à un questionnaire sur leurs "responsabilités sociale et environnementale". La mesure a été votée lors lors du conseil municipal du 10 novembre dernier. Les villes de Besançon, Bordeaux ou Bourg-en-Bresse ont d'ailleurs déjà adopté ce procédé.

La grille de critères a été établie avec les associations Oxfam et Reclaim Finances et Les Amis de la Terre. Transparence financière, lutte contre le blanchiment, corruption, fraude fiscale, responsabilité environnementale et climatique, responsabilité sociale, proposition de produits financiers socialement et écologiquement responsables type ... des critères sur lesquels les banques seront désormais interrogées.

Ce questionnaire s'appliquera "pour tout nouvel emprunt que contractera la Ville de Lyon, peu importe le montant." Il sera envoyé, une fois par an, à l'ensemble des banques et "les prêts actuels ne sont pas remis en question." Par ailleurs, les banques mécènes devront aussi se soumettre à ce questionnaire.

"Un outil d'aide à la décision"

"La finance est l'un des piliers pour faire évoluer les objectifs donnés", avait défendu Audrey Hénocque, première adjointe, déléguée à la finance, lors du conseil municipal. Qualifiant ce questionnaire d"outil complémentaire d'aide à la décision."

Côté fonctionnement, la Ville de Lyon continuera de réaliser une consultation d'emprunt auprès des différents organismes bancaires, en leur précisant quelle somme et pourquoi elle veut emprunter et ce seront ensuite aux banques consultées de faire des propositions. "C'est un marché assez concurrentiel", note Gatien de Maisonneuve, directeur des grands institutionnels à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.

A savoir qu'au "Compte Administratif 2021, l'encours de dette de la Ville de Lyon est de 379 millions d'euros (en baisse de 20 millions d'euros par rapport à 2020). Cela représente un encours moyen par habitant de 722 euros, contre 1.082 euros en moyenne pour les villes de plus de 100.000 habitants (hors Paris)", précisent les services de la Ville.

La Ville a notamment déjà emprunté auprès de banque qualifiées de plus "éthiques", comme "la Banque de la Transition Énergétique (produit de la Banque Populaire AuRA) pour 7 millions d'euros, Arkéa pour 6 millions d'euros, le Crédit Coopératif pour 4 millions d'euros et la Nef pour 3 millions d'euros."

Le groupe d'opposition Pour Lyon a par ailleurs demandé à ce que la municipalité "mette fin à ses engagements auprès de La Nef", accusant la banque d'être en lien avec le courant anthroposophique (lui même accusé de dérives sectaires). Accusations démenties par La Nef depuis, mais qui n'ont pas manqué de secouer la scène politique lyonnaise.

Mais au-delà des banques qui rentrent déjà dans les clous de la majorité écologiste, "nous devons aussi emprunter à d'autres grandes banques commerciales. Or, beaucoup de leurs activités sont particulièrement néfastes pour l'environnement", concède Audrey Hénocque. Et de citer également d'autres dérives : "évasions vers paradis fiscaux, financement des guerres, de l'exploitation humaine et des industries polluantes..."

"Trop brutal" pour l'opposition

Une mesure que l'opposition trouve toutefois trop radicale. "Nous regrettons votre posture militante [...]. Nous préférerions vous voir négocier de bon taux, en toute impartialité, afin de pouvoir utiliser l'argent public intelligemment et d'investir réellement pour lutter contre le réchauffement climatique par des projets concrets et locaux", a expliqué Béatrice de Montille, membre du groupe d'opposition Droite, Centre et Indépendants.

Georges Képénékian, à la tête du groupe Les Progressistes et Républicain a quant a lui déclaré : "si le diagnostic est le bon, la méthode peut être brutale."

Une mesure qui n'étonne pour autant pas Gatien de Maisonneuve, à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (qui s'était elle-même engagée dans la création d'une Banque pour la Transition énergétique) : "C'est très bien. C'est la suite logique de ce qu'il se passe dans le monde économique. Bourg-en-Bresse (Ain) a déjà fait ça et ça va dans le bon sens. [...] Cela va nous obliger à mettre à plat tout ce qu'on fait pour la transition et d'expliciter le modèle coopératif", commente-t'il.

Avec une nuance toutefois : "Il faut aussi que nous puissions défendre nos réponses car la finance peut présenter une certaine complexité, ce n'est pas uniquement oui ou non." Cette mesure n'empêchera pas la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de se positionner sur des consultations de la Ville de Lyon à l'avenir.