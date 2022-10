« Dîner des sommets » de Laurent Wauquiez : trois questions sur l'affaire révélée par Mediapart

En septembre dernier, Auvergne Rhône-Alpes était déjà dans le viseur du parquet financier, qui avait choisi de mener une perquisition au siège de la Région dans le cadre d'une enquête préliminaire sur l'emploi d'un proche de Laurent Wauquiez, Ange Sitbon, soupçonné d'avoir été payé de manière « disproportionnée » au regard de ses fonctions.

Ce jeudi, c'est plutôt sur le terrain de ses représentations que la Région Auvergne Rhône-Alpes a été ciblée, dans le cadre d'une enquête de Mediapart.

De quoi est-il question dans cette affaire ?

Selon le média d'investigation, la Région conduite par le président LR Laurent Wauquiez aurait financé un dîner fastueux au sein d'un château du Beaujolais. Nommé « le dîner des sommets », il aurait accueilli 90 invités (chefs d'entreprise, sportifs, cuisiniers, patrons de presse, représentants du monde associatif...) au mois de juin dernier.

Avec parmi eux, des personnalités telles que le fondateur de l'entreprise BioMérieux, Alain Mérieux, le patron de l'évènementiel Olivier Ginon, le joueur de tennis Jo-Wilfried Tsonga ou encore le skieur Alexis Pinturault, ainsi que le président du directoire du groupe M6, Nicolas de Tavernost, ou encore le nouveau directeur général du Dauphiné Libéré, Christophe Victor. Mais aucun élu régional hormis son président, comme le souligne le média d'investigation.

Les menus à 165 euros auraient été élaborés par l'Institut Paul Bocuse, avec des frais de logistique qui ont plombé la note... jusqu'à atteindre une facture globale de 100.000 euros. Soit une addition finale de plus de 1.100 euros par convive, souligne Mediapart, qui affiche même la répartition de la note : « près de 19 751,11 euros de traiteur et 45 435,67 euros de location de mobilier et de matériel son et lumière ».

Problème, selon Mediapart : cette somme aurait été financée entièrement sur les deniers de la Région. Contactée par Mediapart, la Région a confirmé avoir financé un tel événement, et estime que ce rendez-vous était utile à son rayonnement.

Interrogée également par l'AFP, le conseil régional a précisé que ce « dîner des sommets », nommé en référence aux cols montagneux de la région, était destiné à mettre « en relation des personnalités issues de tous les horizons : culturel, économique, sportif, associatif, économie sociale et solidaire » afin de « créer dans notre région de grandes synergies entre les acteurs » en faveur de son développement.

Comment le dîner a-t-il été financé ?

Alors que les critiques ont commencé à fuser dans les rangs de l'opposition régionale dès ce jeudi, la Région a évoqué, dans un mail de réponse à Mediapart, avoir pris l'addition « 100 % à sa charge, sans aucun financement privé », sans pour autant préciser sur quel budget a été imputé cette dépense.

Et ce, à l'heure où la Région, qui a placé dans ses communications la réduction de la dette comme un marqueur de son mandat en s'estimant encore l'an dernier lors de la présentation de son budget comme « la région la mieux gérée de France », avait choisi cet automne de réaliser par ailleurs des coupes importantes dans le secteur de la Culture notamment, qui avait fait réagir les acteurs concernés.

Le 30 août dernier, face à l'université d'été du Medef, Laurent Wauquiez avait lui-même expliqué qu'il n'y a « aucune fatalité au gaspillage de l'argent public » et que les « sources d'économie » se trouvent « partout », rappelait Mediapart.

Quelles premières réactions de la scène locale ?

Dès ce jeudi, l'opposition a tiré à boulets rouges sur l'exécutif régional. Avec, pour commencer, le président du groupe Rassemblement national, Andréa Kotarac, qui a estimé sur Twitter : « Alors que 12 millions de Français n'arrivent pas à se chauffer, que les stations sont à sec et que l'inflation se confirme, Laurent Wauquiez et ses amis ont perdu le sens des réalités. Mon groupe demande solennellement ce qui justifiait de telles dépenses pour ce dîner ! ».

La présidente du groupe écologiste Fabienne Grébert a également posté une réaction sur le réseau social, épinglant la communication de son adversaire LR : « On va peut-être attendre avant de dépenser des millions d'achats d'espace sur Facebook et dans la presse pour dire qu'on est la région la mieux gérée de France ! ».

Même esprit du côté de la cheffe de file socialiste Najat Vallaud-Belkacem, qui a également réagit en ironisant sur « le fameux assistanat » du président de droite, tandis que le groupe socialiste a épinglé dans un communiqué des dépenses jugées « somptuaires » réalisées dans une « opacité budgétaire totale ».

« Que Laurent Wauquiez cultive et entretienne un réseau de personnalités est tout à fait entendable. Qu'il lui réserve des soirées "VIP" dans le cadre de ses ambitions présidentielles est compréhensible. En revanche, que ces mondanités soient intégralement financées par la Région, dans le plus grand secret et dans une opacité budgétaire totale, est non seulement déontologiquement scandaleux, mais aussi très douteux sur le plan de la légalité » , a souligné le groupe socialiste.

Le maire EELV Eric Piolle, qui a déjà eu de récentes passes d'armes avec le président LR qui avait menacé de « couper les aides régionales à la ville de Grenoble » alors que le conseil municipal de Grenoble votait l'autorisation du port du burkini dans les piscines communales, c'est « un scandale de plus ! Pendant qu'il coupe les subventions aux villes et aux campagnes, Wauquiez s'offre des dîners de luxe à 100.000 euros, 1100 euros par convive aux frais du contribuable. Dans la vraie vie, les Français font face à la flambée des prix ».



Une « indécence », également soulignée par la patronne des écologistes à l'Assemblée nationale et députée de l'Isère, Cyrielle Chatelain.

En l'attente, Mediapart souligne que ces « dîners des sommets » auraient vocation à se tenir chaque trimestre, et à accueillir à chaque fois davantage de personnalités, selon des témoignages recueillis auprès des participants.