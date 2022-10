Sobriété : à Lyon, le plan de la Ville et la Métropole s’affine, et comprend (entre autres) un arrêt de l’éclairage de nuit

Ce mardi, la Ville de Lyon a dévoilé son plan de sobriété en 18 mesures pour pallier à la hausse des prix de l'énergie. "La facture énergétique de la Ville est passée de 25 millions à 50 millions d'euros, ce n'était pas arrivé depuis le choc pétrolier", appuie Sylvain Godinot, adjoint transition écologique à la mairie de Lyon.

L'objectif affiché est toujours de réduire de 10% en un an la consommation énergétique de la Ville. Lyon part toutefois avec un peu d'avance, compte-tenu des différents engagements en la matière déjà amorcés par la majorité écologiste (utilisation du biogaz, renouvellement de la flotte de véhicules ...).

Au-delà des mesures présentées, Grégory Doucet, maire de Lyon, reste néanmoins encore très "attaché à l'idée d'un bouclier tarifaire pour les collectivités", à ce stade resté lettre morte de la part du gouvernement.

"On ne ferme pas de services publics"

En attendant, le comité trans partisan voulu par la Ville de Lyon a déjà accouché de ses premières propositions : "On ne ferme pas de services publics", a assuré le maire. Leur température, en revanche, devra évoluer. Car ce nouveau plan sera principalement orienté vers la gestion du chauffage des équipements municipaux, qui représente actuellement les deux tiers de la consommation énergétique de la Ville.

Dans tous les équipements, la température passera ainsi à 18 °C (musées, théâtres...), sauf dans les locaux administratifs, écoles, bibliothèques et crèches où la température sera fixée à 19 °C. Pour les gymnases, elle sera réglée à 14 °C et à 25°C pour les piscines. L'allumage du chauffage sera aussi repoussé du 15 octobre habituellement au 1er novembre.

Sur le volet éclairage, la Ville avait déjà réduit l'éclairage patrimonial à quelques jours par semaine. Ces bâtiments ne seront désormais éclairés que le samedi jusqu'à 23h. Les illuminations de Noël se termineront à 23h au lieu de minuit et la période sera réduite d'une semaine.

Aussi, à titre expérimental, l'éclairage public sera éteint entre 2h et 4h30 di matin, les lundis, mardis, mercredis et dimanches soirs. Cette mesure particulière sera suivie de près et un retour d'expérience est prévu pour janvier.

Il n'y aura pas d'annulation de la Fête des Lumières qui représente selon lui "une consommation électrique marginale, par rapport à celle de la Ville". Et de rappeler : "la sobriété, ce n'est pas l'austérité."

Le CCAS de la Ville est aussi mobilisé pour identifier les foyers les plus vulnérables face à cette crise de l'énergie. Tout un volet de pédagogie et de communication sera aussi destinés au grand public. Les structures subventionnées par la Ville et les commerçants seront aussi invités à signer une charte de sobriété. Le centre de télégestion de Caluire, aujourd'hui "archaïque" va être rénové.

Un partenariat avec RTE pour lutter contre les coupures d'électricité

La Ville a par ailleurs signé la carte EcoWatt avec le réseau de transport d'électricité RTE. Cette charte engage la collectivité à une certaine sobriété en période de tension sur le réseau de distribution électrique. Elle s'accompagne d'un outil de "météo de l'électricité", disponible via une application ou sur Internet. La Métropole de Lyon et Sytral Mobilités ont également signé cette charte à une journée d'écart, ce mercredi.

"RTE a identifié entre 5 et 10 jours compliqués pour l'approvisionnement entre l'offre et la demande", explique François Chaumont, délégué RTE en Auvergne Rhône-Alpes. En amont de ces jours "compliqués", l'outil EcoWatt va ainsi envoyer une alerte aux collectivités et à Sytral Mobilités afin qu'ils réduisent la voilure énergétique, permettant au réseau de mieux encaisser le choc et éviter les coupures électricité.

La Métropole et Sytral ont ainsi pris ensemble un certain nombre d'engagements comme réduire la vitesse de la ligne D ou de baisser le chauffage ou la climatisation des transports.

"Une réduction de 1% à 5% suffirait pour passer ces journées sans coupure", selon François Chaumont.

Une centaine d'industriels ont également signé cette charte en France. A l'échelle de l'Hexagone, "1.200 mWh peuvent s'effacer en quelques secondes et un tiers est situé dans la région", selon François Chaumont.

La Métropole de Lyon devrait d'ailleurs elle aussi lancer "incessamment sous peu" sa propre application de suivi de consommation, nommée Ecolyo.