Territoire Zéro Chômeur : une troisième expérimentation à Lyon pour faire reculer un taux de chômage à 19,8%

La Métropole de Lyon accueille une nouvelle fois le dispositif Territoire Zéro Chômeur longue durée (TZCLD). Douze personnes éloignées de l'emploi depuis plus d'un an et habitant le quartier de la Plaine Santy, dans le 8e arrondissement, vont travailler, en CDI pour l'entreprise à but d'emploi (EBE) Santy Plaine Actions (SP-Actions), située dans ce quartier.

Territoire Zéro Chômeur longue durée est une expérimentation lancée en 2016 par le gouvernement. Ce dispositif national repose sur trois arguments : personne n'est inemployable, le travail ne manque pas et le chômage longue-durée peut avoir - entre autres - des conséquences sur la santé, l'insertion, la vie sociale des personnes qui représentent aussi un coût pour la collectivité.

A ce jour en France, 35 territoires sont habilités, soit 1.240 personnes employées. L'objectif étant d'atteindre 60 territoires en tout.

Après le quartier Saint-Jean à Villeurbanne, où le dispositif a été lancé en 2017 et a permis de créer 100 emplois, puis celui de Carnot Parmentier à Saint-Fons, créé cet été, la Plaine Santy, dans le 8e arrondissement de Lyon est donc le troisième territoire de la Métropole à accueillir cette expérimentation.

Quant aux douze nouvelles recrues de SP- Actions, elles ont commencé à travailler dès ce lundi 19 septembre. "La création d'une entreprise à but d'emploi transforme les compétences et besoins en emplois", explique Nicolas Thomas, directeur de SP-Actions. Les salariés feront donc des travaux de jardinage public, s'occuperont d'une friperie et autres missions pour la vie du quartier comme de la conciergerie. "Les activités sont à développer dans les interstices de ce que font les autres entreprises", ajoute Nicolas Thomas.

Pour voir le jour en 2022, le projet est préparé depuis 2020. Il répond à un besoin local identifié. "Le quartier Santy - La Plaine affiche un taux de chômage à 19,8% (8,5% en moyenne dans le reste de la métropole de Lyon)", précise la Métropole.

"SP-Actions ne choisit pas ses salariés. D'abord, on embauche, et après, on construit un emploi", affirme Nicolas Thomas.

Zumar, l'une des premières recrues de SP-Actions, abonde : "Je suis restée longtemps sans activités professionnel pour des raisons familiales. C'est une opportunité et si ça réussit, j'aurais un travail dans mon quartier et je serai acceptée comme je suis." Ofelia, est aussi restée longtemps sans emploi car elle devait s'occuper de ses enfants : "J'avais besoin de prendre un place dans la société, de cotiser et de reprendre une vie sociale." Le rôle de l'EBE est aussi de lever les freins à l'emploi. A noter que sur les douze recrues, huit sont des femmes et la moyenne d'âge est de 43 ans.

SP- Actions espère étendre son action et embaucher 80 personnes d'ici fin 2026. Dans ce quartier, "d'ici 2028 d'autres créations d'entreprises à but d'emploi sont prévus, pour un total de 200 créations d'emplois", ajoute la Métropole.

Sur le territoire de La Plaine et Langlet - Santy, environ 400 personnes jusqu'ici considérées comme durablement sans emploi peuvent être concernées par le dispositif et actuellement, tandis que 40 personnes sont sur liste d'attente.

Bientôt cinq territoires dans la métropole ?

Dans la démarche, le dispositif TZCLD reste une expérimentation et se construit comme telle.

En 2020, Bruno Bernard, président de la Métropole, avait fait part de sa volonté de renouveler l'expérimentation de Saint-Jean et d'étendre l'expérimentation à 5 nouvelles communes de l'agglomération. Reste donc à en trouver deux autres, et à ce jour, d'autres quartiers sont en cours de travail.

"On mutualise les expériences pour éviter les erreurs", a ajouté Bruno Bernard lors de la signature des contrats des douze salariés de SP-Actions.

Tous les salariés sont payés au SMIC pour un statut de salarié polyvalent, à temps choisi. Le CDI dans le cadre de cette expérimentation a aussi la particularité de pouvoir être gelé pendant six mois, si le salariés fait une période d'essai ailleurs.

"La démarche expérimentale doit permettre de démontrer qu'il est possible à l'échelle d'un territoire, sans surcoût significatif pour la collectivité, de proposer à toute personne privée durablement d'emploi qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée et à temps choisi, en développant et finançant des activités utiles et non concurrentes des emplois existants pour répondre aux besoins des divers acteurs et actrices du territoire.", peut-on lire sur le site du dispositif.

Un Observatoire est également mis en place au niveau national pour évaluer les bénéfices obtenus aux plans humain, sociétal et économique.

"On sait que sur certains territoires, les personnes ont des compétences et l'envie de faire, mais ils n'ont pas toujours le réseau, ou se sentent piégés. On leur offre une opportunité. La Ville doit être accessible à tous", a ajouté Grégory Doucet le jour de la signature des contrats.